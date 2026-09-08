Algoritma tünellerinde ‘Kaybeden Türkiye’...

Memleket meselesi olarak gördüğümveanlatmaya devam ediyorum. Küresel sosyal ağların tekelindeki bu oyunda kaybeden Türk insanı, Türkiye ekonomisi ve Türk medyası...Öyle karmaşık denklemlere girmeye bile gerek yok. Yakın örnek, yakın tarihtedan. Sosyal medya şirketlerinin kurduğu tezgâha karşı çıkan ülkelerin başında Avustralya geliyor. Ve bakınız, son olarak nasıl bir düzenleme hazırlığı içindeler:Avustralya Hükümeti,adı verilen yeni bir çalışmayı tamamlamak üzere. Ana fikirleri şöyle:'algoritmik içerik akışını'Bu tedbir yürürlüğe girerse...Malûm platformların, bireyleri sürekli yeni içeriklere yönlendiren özel tavsiye sistemi, kişinin isteğine bağlı olarak devre dışı bırakılabilecek. Kullanıcılar, takip ettikleri hesaplardan gelen içerikleri görüp görmeme noktasında daha fazla kontrol sahibi olacak!'ilginizi çekebilecek içeriklerle'algoritmik içerik tünelinde'Sonrası...

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haber ve makalelerinin izinsiz olarak yapay zekâ modellerini eğitmek amacıyla kullanıldığı gerekçesiyle OpenAI ve Microsoft'adavası açtı.Şu an federal mahkemeye taşınan iddialara göre...Teknoloji devleri, abonelik duvarlarını ve erişim kısıtlamalarını aşarak yüzlerce haber sitesini tarıyor.OpenAI ve Microsoft, makaleleri kendi sunucularına aktarırkengibi sahiplik belirten kritik bilgileri siliyor.Yapay zekâ robotlarının (ChatGPT ve Copilot), doğrudan gazetelerin içeriklerini kopyalayarak, kendi kullanıcılarına yanıt ve özet üretmesi ise orijinal haber sitelerinin trafiğini kesiyor, reklam gelirlerine büyük darbe vuruyor.bu emsal davanın yapay zekâ sektöründeki küresel Amerikan liderliğini zedelememesi gerekçesiyle mahkemeye, "

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Bir de(MAID: Mobile Advertising ID) konusu var.Akıllı telefonunuz, tabletiniz veya akıllı saatinize işletim sistemini kuran şirket tarafındantanımlanıyor. İnternette reklam piyasasını şekillendiren aktörler bu altyapıdan istifade ederek kişisel, bölgesel vb. profiller oluşturabiliyor. Telefonunuza indirdiğiniz alışveriş uygulamaları veya haritalar arka planda reklâm kimliğini okuyor. Bu sayede; hangi saatte, hangi uygulamayı açtığınız, ne tür ürünlere baktığınız dijital koda kaydediliyor. Sizi, sizden iyi tanıyan algoritmalar, reklâm kartelini ele geçiren sosyal medya şirketleri aracılığıyla size hitap edeceğini öngördüğü ürün seçeneklerini sunuyor. Saatlerce içerik tünelinde dolaştırıyor. Paraya para demiyor.