Sipariş sosyal medya araştırmasının bilinmeyenleri...

Sosyal medya ağlarının, insan doğasına aykırı algoritmik uygulamaları ve milli medya aleyhine işleyen haksız kazanç yöntemleri gündemdeki sıcaklığını korurken biz de Türkiye özelindeki değerlendirmelerimize devam edelim.Sosyal medya şirketi denilen küresel kartellerin...Dezenformasyon tekniklerini, kitlesel manipülasyon araçlarını, telif ödemeksizin yerli içerik kullanımından kaynaklanan sorunları, reklâm piyasasındaki sömürü düzenini anlatmaya çalışmıştım.Son olarak,adı altında Türk medyasına ait değerli arşivlerin bedelsiz olarak farklı bir altyapıya aktarıldığına, bu şekilde yayın trafiği saptırması yapıldığına dikkati çekmiştim.Bugün, bahse konu global yapıların, ağır hukuki yaptırımlar karşısında algı yönetmek için nasıl çalıştıklarına dair arka plâna değinmek istiyorum.Londra merkezli araştırma şirketitarafından hazırlanan bir rapor, Mayıs 2026'da kamuoyuyla paylaşılmış durumda. Raporun başlığı oldukça çarpıcı:Başlangıçta masumane bir sektör değerlendirmesi gibi sunulan bu saha analizinin derinliklerinde bambaşka ayrıntılar yer alıyor.Public First Raporu diyor ki...Araştırmada...Başta KOBİ'ler olmak üzere Türk şirketlerine açılan bir kapıdan ve finansal fırsatlardan söz edilirken sistemin işleyişindeki sakatlıklara dair tek bir eleştiriden bahsedilmediğini fark ediyorsunuz!Çünkü, araştırmayı fonlayan da Meta!diye sorabilirsiniz. Öyle ya...Lâkin konu bu kadar basit değil.Daha karmaşık!Zira Meta, malûm rapora para öderken Public First'e somut bir siparişte de bulunuyor!Diyor ki...(KOBİ desteği, istihdam, dijitalleşme)Yani rapor, Meta platformlarının Türkiye'deki veri gizliliği ihlallerine, dezenformasyonun toplumsal maliyetine, yerli medyanın reklam gelirlerini vakumlamasına asla odaklanmıyor. Olumsuz etkileri hiç hesaplamaya katmıyor!

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raporun iddiasına bir bakıma itirafına göre,Türkiye'de internet kullanan yetişkinlerin yüzde 72'si yeni bir işletmeyi ilk kez Meta platformları aracılığıyla keşfediyor.Kullanıcıların yüzde 73'ü, Facebook veya Instagram üzerinde rastladıkları bir satıcıdan alışveriş yapıyor.Türkiye'deki dijital ekonominin büyüklüğünün 2035'te 4,3 trilyon TL seviyesine çıkması bekleniyor.Bir başka araştırmanın kaynağı ise...Ürettiği verilere göre,X'in Türkiye'deki aktif kullanıcı sayısı en az. Ki Türkiye bu sayı ile dünyada 7. sıradaX'in Türkiye'deki yıllık cirosu,TikTok, Türkiye'deki 18 yaş üstüyetişkin tarafından kullanılıyor.TikTok'un, operasyonel ve reklam cirosu, yıllıkDijitalleşme, çağımızın gerçeği ve elbette bunu gözeteceğiz. Dijital ekonominin olanaklarından yararlanacak, asimetrik işleyen düzene ise teslim olmayacağız. Sosyal ağlarla da büyüyen ekonomik ortamı veri kabul ederken, pastanın dağılımındaki anormalliklerle mücadele edeceğiz.