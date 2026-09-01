Faili belli, neticesi meçhul!

Konuyu... TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, İletişim Başkanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı, RTÜK gayet iyi biliyor. Rekabet Kurulu topa giriyor. Yeni kurulan Siber Güvenlik Başkanlığı bile iyi niyetle üzerinde çalışıyor. Gel gör ki... Dünyada yer yerinden oynarken bizde adeta görünmez bir el işliyor!Dilerseniz şöyle örneklendireyim...Sağ olsun Adalet Bakanının kurulmasını sağladı. Bu koordinatör birim, başsavcılıklarla birlikte çalışarak, üzeri örtülmüş veya rafa kaldırılmış kritik dosyaları yeniden açıyor. Hem adaletin tesisini sağlıyor hem de kamu vicdanını rahatlatıyor.Benim anlatacağım mesele iseÜstelik,Tahmin edeceğiniz gibi konu,denilen küresel şirketler, algoritmaları, piyasayı yönlendirme, bireyleri manipüle etme yöntemleri ile telif haklarını ihlâl eden uygulamaları ve reklâm pastasındaki haksız kazanç tezgâhlarıyla bağlantılı!Burada,sosyo-psikolojik ve milli güvenlik... Toplum ruh sağlığı, çocukların/gençlerin korunması, bağımlılık ve kamu düzeniyle ilintili!bedelsiz içerik kullanımı ve reklâm pazarını tekelleştirme kurgusu söz konusu.Avrupa Birliği, büyük teknoloji şirketlerinin pazar hâkimiyetini kırmak, kullanıcı verilerini korumak ve gençlerin dijital emniyetini sağlamak amacıyla son yıllarda oldukça radikal düzenlemeler yaptı. Özelliklegibi şirketleriolarak tanımladı.Kullanıcıların; internetteki hizmetlere, uygulamalara veya bilgiye ulaşırken "Tıpkı eski dönemlerde kalenin kapısında durup, kimin girip çıkacağına karar verenbu dev şirketler de dijital alanda tek başına kural koyma ve tatbik etme kudretine sahip. Öyle ise buna karşı önlem almalıyız!Bugün AB, dijital kartellere nefes aldırmıyor. Bu şirketlerin kendi ürünlerini öne çıkarmasını yasaklıyor. Alternatif uygulama mağazalarına girişe izin verilmesini mecburi kılıyor. Yasa dışı içerikleri, dezenformasyonu ve bağımlılık yapıcı tasarımları engellemeye uğraşıyor.Olayın merkezindeki "Son olarak... Birleşik Devletlerdeki 41 eyalet, çocukların ruh sağlığına zarar verdiği (depresyon, bağımlılık) gerekçesiyle Meta'ya dava açtı. Meta, 1,4 trilyon dolara kadar ceza alma riskinden kaçınmak için eyaletlerlevardı. Anlaşma kapsamında; gençler için günlük iki saat kullanım sınırı, gece saatlerinde erişim engeli, beğeni (like) sayılarının varsayılan olarak gizlenmesi ve gelişmiş yaş doğrulama altyapıları getirmeyi kabul etti. Bu önlemleri şimdilik sadece ABD'de uygulayacağını açıklayınca AB sert tepki gösterdi. Yeni güvenlik araçlarının Avrupa'da derhal hayata geçirilmesini istedi.Aile Bakanıın da çabasıyla 1 Kasım 2026 itibarıyla Instagram, Facebook, Tik Tok, X gibi sosyal ağ sağlayıcıların,

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Arama motoru pazarının. Sosyal medya reklamlarında aslan payı Meta'ya (Instagram ve Facebook) gidiyor. Türkiye'de, dijital reklam pastasınınAlternatif platform olmadığı için yerel işletmeler Google ve Meta'ya reklam vermekten başka çare bulamıyor. Yerli ve milli bir medya kuruluşu,dediğinde malûm platformlar bu siteleri aramalardan silebiliyor. Etkileşim trafiğini kaybetmek istemeyen milli medya ise içeriklerinin, telifsiz kullanılmasına katlanıyor!!! O şirketler bir de pişkin pişkin;diyebiliyor.1 Ekim'de TBMM açılır açılmaz bu küresel oyunu bozmak zorunda!