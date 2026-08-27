Terörsüz Türkiye için ortak dili konuşmak!

Sizi, önce Haziran 2015'e götürmek istiyorum... Orta Doğu'da haritaların yeniden çizilmek istendiği, emperyalist plânların Türkiye için ciddi milli güvenlik tehdidi oluşturduğu şartlarda Cumhurbaşkanıın yaptığı çarpıcı açıklamayı birlikte hatırlayalım:Bu mesaj, bugünlerde yeniden dolaşımda...Sebebi çok açık.Suriye'deki SDG/YPG yapılanmasının feshedildiğinin ilân edilmesi üzerine İletişim BaşkanıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde sergilenen kararlı duruşa atıfla bir paylaşım yaptı. Altı özellikle çizilmesi gereken cümlesi, Terörsüz Türkiye-Terörsüz Bölge çabası bakımından manifesto niteliğindeydi...... Bölgenin bütün halkları için gerçek güvence; ayrışmada ve dışarıdan dayatılan projelerde değil, ortak gelecekte, huzurda ve istikrardadır.Böylece, aradan geçen 10 yılı aşkın sürede verilen büyük mücadeleden sonra, unutulmaması gereken hususlar bir kez daha kayda geçmiş oluyor:

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Dünden bugüne epeyce kafa yorduğumuz ama hakiki manada tecrübe etmediğimiz bir süreci yaşayıp göreceğiz. Silah ve şiddetin ortadan kalktığı, fikirlerin ve siyasetin konuştuğu dönemin kapısı aralanırken... Çoğu zaman duygularımızı kontrol etmeye çalışacak, sorunlu sicili nedeniyle aramızda bulunmasına tahammül edemediğimiz figürlerin sesine kulak kabartacak, söylemleri ile eylemleri arasındaki uyuma bakacak, yol kazalarına karşı duyarlı davranacak ama ana ülküyü hep rayında tutmaya gayret edeceğiz.Zaten mesele de burada. Zira..Önümüzdeki aylar,gerektirecek.İşte bu nedenle...Terörsüz Türkiye için Cumhurbaşkanımızın Ahlat'taki şu sözlerini,olarak not edelim ki... Sürecin diğer tarafının takındığı tutum, seçtiği dil ve ulaşmaya arzuladığı menzil bağlamından söyleyecek sözümüz kalsın.Erdoğan önceki günkü beyanında, güvencesiyle birlikte şu tespitlerini sıraladı:Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür.Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz güçlenecek.Refahımızla birlikte iç cephemizin direnci artacak.Suriye ve Irak başta olmak üzere, yakın çevremiz yıllardır özlemini çektiği huzur ve istikrar iklimine kavuşacak.Türkiye'yle ve Türk milletiyle birlikte coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak.nun ilk toplantısından sonra Terörsüz Türkiye ideali için,denildiğini belirtelim.Şahıslara ve sıkıntılı özgeçmişlerine takılmasak dahi...noktasında bir değişim yaşanıp yaşanmayacağını yakından takip edeceğiz! Terör yoluyla ulaşılamayan bölücü hedeflere demokrasi kılıfı altında ulaşma niyeti olup olmadığını gözleyeceğiz. Kabul edelim ki... Yıllar içinde kemikleşen Kürt milliyetçiliği damarını temsil eden ve o kimlikle dağdan dönen, cezaevinden çıkan insanların Türkiye ile bütünleşmesi kolay olmayacak, ayak sürüyenler de çıkacak.Hatta... Yeni anayasa zeminini, fırsata çevirmek isteyenler ile hakiki manada anayasal vatandaşlığı benimseyenler de farklılaşacak.Yetmedi... Sadece ırk, dil, din, mezhebi önceleyen buna karşın milleti oluşturan ortak değerleri koruyor görüntüsü altında ayrışma aracına dönüştürenler de açığa çıkacak.Özetle...Türkiye için yüreği titreyen vatandaş bağlılığı ile Türkiye'den bir şeyler koparmayı aklının bir köşesinde tutan yapay bağlılığın büyük mücadelesi tüm gayretlerin yönünü belirleyecek...Biz yine dediyenlerdeniz!