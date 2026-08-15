Açın yolları, “BÜYÜK TÜRKİYE CUMHURİYETİ” geliyor...
Giriş Tarihi:
AK Parti'nin "25. doğum günü kutlamaları" için Ankara Millet Bahçesi'ne doğru yürüyoruz. Canlı şahitliklerimizi hatırlayıp, "Ne 25 yıldı ama!" demekten kendimizi alamıyoruz.
Evet, AK Parti 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi... "Bu partiyi millet kurdu, kumaşını millet dokudu, hamurunu millet yoğurdu..."
Elbette 25 yıla, düne dair söylenecek çok söz, anlatacak uzun bir öykü var. Ama bugün mühim olan husus, "gelecek tasavvuru..."Bingo!!! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda tarihe unutulmaz bir not düşüyor.
"... İçim rahat, gönlüm ferah. Arkamızdan çok çok farklı, bambaşka bir gençlik geliyor. En büyük eserim, işte bu gençliğin yetişeceği iklimi inşa etmek olmuştur!"
Sonra, maziden atiye uzanan yol haritasını açıklıyor:
"Gelecek 25 yılı da planladık. Gelecek 50 yılı da planladık!"
Erdoğan, 50 yılı bulan siyasi yaşamında, AK Parti ile birlikte, "Sorunlar çözümsüz, çözümler imkânsız değildir" diyerek ilerledi. Ömrünü adadığı davasını "vesayet fırtınalarına, operasyonlara, darbe girişimlerine rağmen" ayakta tutarken...
Siyasetteki temsil açığını, millet iradesiyle,
İstikrar açığını, güçlü ve öngörülebilir yönetimle,
Hizmet açığını, eser ve hizmet siyasetiyle,
Özgüven açığını, Türkiye merkezli gelecek projesiyle telafi etti.
"Kardeşlik!"
"21'inci Yüzyıl'ı, 'Türkiye Yüzyılı' yapacak olan Kardeşlik!"
Cumhur İttifakının gövdesini taşın altına koyarak sergilediği "Terörsüz Türkiye-Terörsüz Bölge" iradesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında "kardeşlik bağlamında" hak ettiği karşılığı buldu:
"... Bizi var eden, bin yıldır bu coğrafyaya hâkim kılan, Müslümanlıktan gelen kardeşliğimizdir.
... Ne yapıyorsak; bu meseleyi tamamen çözerek, evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge bırakmak için yapıyoruz.
... Şimdi birileri suyu bulandırmaya, zihinleri kurcalamaya çalışıyor.
Bakın biz, sadece terör sorununu bitirmiyoruz. İnşallah terörle birlikte, Türkiye'nin içini karıştıran, o emperyalist planı da alt üst ediyoruz."
Ve final cümlesi...
"Aziz milletimin duası ve desteğiyle, inşallah bu ülkeye aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğim..."
Evet, AK Parti 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi... "Bu partiyi millet kurdu, kumaşını millet dokudu, hamurunu millet yoğurdu..."
Elbette 25 yıla, düne dair söylenecek çok söz, anlatacak uzun bir öykü var. Ama bugün mühim olan husus, "gelecek tasavvuru..."Bingo!!! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda tarihe unutulmaz bir not düşüyor.
"... İçim rahat, gönlüm ferah. Arkamızdan çok çok farklı, bambaşka bir gençlik geliyor. En büyük eserim, işte bu gençliğin yetişeceği iklimi inşa etmek olmuştur!"
Sonra, maziden atiye uzanan yol haritasını açıklıyor:
"Gelecek 25 yılı da planladık. Gelecek 50 yılı da planladık!"
***
AK Parti'nin çeyrek asra damgasını vuran siyasi mucizesinde milleti yüceltmesi hayati rol oynadı. Zaman zaman inişli çıkışlı seyreden sandık grafiğine rağmen Erdoğan ve AK Parti her daim "umudun adresi" olmayı başardı.
Erdoğan, 50 yılı bulan siyasi yaşamında, AK Parti ile birlikte, "Sorunlar çözümsüz, çözümler imkânsız değildir" diyerek ilerledi. Ömrünü adadığı davasını "vesayet fırtınalarına, operasyonlara, darbe girişimlerine rağmen" ayakta tutarken...
Siyasetteki temsil açığını, millet iradesiyle,
İstikrar açığını, güçlü ve öngörülebilir yönetimle,
Hizmet açığını, eser ve hizmet siyasetiyle,
Özgüven açığını, Türkiye merkezli gelecek projesiyle telafi etti.
***25. yıla özel anlam kazandıran başlığa gelince...
"Kardeşlik!"
"21'inci Yüzyıl'ı, 'Türkiye Yüzyılı' yapacak olan Kardeşlik!"
Cumhur İttifakının gövdesini taşın altına koyarak sergilediği "Terörsüz Türkiye-Terörsüz Bölge" iradesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında "kardeşlik bağlamında" hak ettiği karşılığı buldu:
"... Bizi var eden, bin yıldır bu coğrafyaya hâkim kılan, Müslümanlıktan gelen kardeşliğimizdir.
... Ne yapıyorsak; bu meseleyi tamamen çözerek, evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge bırakmak için yapıyoruz.
... Şimdi birileri suyu bulandırmaya, zihinleri kurcalamaya çalışıyor.
Bakın biz, sadece terör sorununu bitirmiyoruz. İnşallah terörle birlikte, Türkiye'nin içini karıştıran, o emperyalist planı da alt üst ediyoruz."
Ve final cümlesi...
"Aziz milletimin duası ve desteğiyle, inşallah bu ülkeye aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğim..."