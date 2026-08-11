Bin yıllık kardeşliğe “Türkiye Modeli” mührü...

TBMM'nin tarih yazdığı oturumlarından birine daha tanık olduk. Genel Kurul neredeyse tam kadro toplanmıştı. Eşine ender rastlanan bu tablo; milletvekillerinin yemin töreni günlerinin heyecanını, anayasa oylamalarındaki yüksek enerjiyi aratmıyordu.imzasını taşıyordu ama bu sayının çok üstünde oyla kabul edileceği belliydi.İYİ Parti başından itibaren, sürece de kanun teklifine de karşıydı. Bu tutumu, demokrasinin gereği olarak görmek gerekiyor. Hatta eleştiri, uyarı ve kaygılarından ileride karşılaşılabilecek sorunların çözümünde istifade edilmesi bile mümkün olabilir!Bir kez daha gördük ve umutlandık ki...Türkiye, eski Türkiye değil.Köy baskınlarından, Diyarbakır Cezaevi'nde yaşanan dramlardan, isim değişikliği uygulamalarından artıksöz ediliyor. Bütün bunlarla cesurca yüzleşiliyor, tüm taraflar açık yüreklilikle kendi payına düşen muhasebeyi yapıyor!OHAL'e son verildiğini, Kürtçe şarkı ve isim yasaklarının kaldırıldığını hatırlamak, Kürtçenin, bu coğrafyanın kadim kültürünün parçası olduğunu hatırlatmak gerekiyor.Şehitlerimizin canı pahasına verdiği mücadele, kahraman gazilerimizin büyük özverisi ilk günkü yerini ve değerini koruyor. Onlar sayesinde bir bütün olarak bugünlere kadar gelebildiğimizi, bölücü terör unsurları ile Kürt kökenli vatandaşlar arasına hassas çizgi çekmeyi başarabildiğimizi asla unutmuyoruz!

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AK Parti Grup Başkanıin anlatımı ile...Bugün birhayata geçtiğini görmenin heyecanı içindeyiz.AK Parti Grup Başkanvekiliün,olarak tanımladığı bu ilk adımı iseideali için günün mana ve ehemmiyeti adına not ettik.MHP Genel Başkan Yardımcısıın,beyanını da gelecek tasavvuru olarak okuduk.DEM Parti Eş Genel Başkanıın, "sözlerinin, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve partili milletvekilleri tarafından alkışlanması her zamanki kadar mühimdi. Bakırhan ayrıca,Kürtler ayrılmak isteseydi bu Meclis'in çatısı altında olmazdık. Biz buradayız. Çünkü vatan ortak, gelecek ortaktır" ifadeleriyle de dikkati çekti.Yeni Parti Genel Başkanıkonuşmasını tamamlayıp yerine geçerken MHP lideri Bahçeli'nin kendisini alkışlaması ve ikilinin tokalaşarak bir süre sohbet etmesi de güne damgasını vuran sahnelerden biriydi. Özel, parti yöneticilerinin teklifediyeceğini ama milletvekillerin serbest bıraktıklarını belirtse detaahhüdüyle kayıtlara geçti.

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Yasa müzakerelerinin yapıldığı günün 10 Ağustos Sevr Antlaşması'nın imza yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle Meclis'te muhalefet partileriyle gerginlikler de yaşandı. Tamamen tesadüften ibaret olan bu talihsiz karşılaşmanın istismar edilmesi yanlıştı. İYİ Parti Bursa Milletvekilinun yasa teklifine tepki gösterirken kullandığı,Türk milleti bu Sevr'i de yırtıp atacaktır" ifadesine AK Parti adına cevap veren Abdülhamit Gül, Gazi Meclis'in geçmişte o kağıt parçasını (Sevr'i) yırtıp attığını en gür sesle vurguladı!10 Ağustos aynı zamandanin 111. yıl dönümüydü ve bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından özel bir mesajla kutlandı!İsmini zikredemediğimiz parti temsilcilerinin katkıları da çok kıymetliydi. Bu andan itibaren atılacak çok adım olduğunu öngörerekaşamasına geçmekte olduğumuz bilinci ile hareket etmek durumundayız. Kavramlar, yorumlanma biçimleri değişecek. Sosyo psikolojik dönüşüm yaşanacak, hakiki toplumsal bütünleşme çabası gösterilecek, siyasi ve hukuki reformlar ise kalıcı barış ve kardeşliği mühürleyecek.