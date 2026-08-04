Erdoğan ve liderlik tarzı neden sürekli hedefte?

Önce,paylaşalım. Sonra,bakalım. Ve finalde,aktaralım... Cumhurbaşkanı, özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte uluslararası medyada ve iç siyasi tartışmalarda sistematik olarakeksenine yerleştirilmek istendi.Peki, Erdoğan hakkındakimler, ne maksatla üretti?Bu konuda, farklı motivasyonlara sahip aktörler, birbirlerini besleyerek eş anlı ve eş içerikli etiketlemeler yapmakta, yaymakta ve sıkça tekrarlamakta.Demokrasi endeksi hazırlayan kimi araştırma merkezleri, Batılı bazı düşünce kuruluşları, AB ve ABD merkezli tescilli medya organları yer alırken...Muhalefet partileri, muhalif medya organları ve eleştirel akademisyenler ile yabancı fonlardan beslenen STK'lar bulunmakta...İddia ve söylemlerini, yeni kavramlar geliştirerek sürdürmekten de geri durmamakta.Nitekim, argümanları zayıfladıkça şimdilerdebenzetmesine dört elle sarılmaktalar.tezi dünden beri var olduğu halde sanki bugün doğmuş gibi işlemekte, toplumu bilemekteler!Esasen AK Parti sözcüleri,yakıştırmasını ilk günlerde üzerinde durulmaya bile değer görmediler. Pek de haksız sayılmazlardı. Öyle ya... Cumhurbaşkanı Erdoğan; çok partili, çok adaylı seçimlerle defalarca halkın desteğini almış bir lider. Üstelik, çeyrek asra damgasını vuran genel seçimler, yerel seçimler, referandumlar ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinden de zaferle çıkan, her defasında milyonlarca seçmenin oyuyla iş başına gelen bir devlet adamı! Bu nedenlerle olsa gerek...anlatısına karşı, Türk seçmeninin iradesinin ikinci plana itildiği ve demokratik meşruiyet gerçeğinin dikkate alınmadığı vurgulandı.

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Doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerine oynayan malûm çevreler O'nun,olduğu bilinciyle faaliyetlerine devam ediyorlar!Bunlardan bir grup,odaklanıyor. İçlerinden çok azı makûl endişelerini dile getiriyor. Çok çok azı ise çözüm yolu öneriyor... Yani, günlük siyasetin geriliminden arındırılmış ortamda ele alınabilecek fikirler maalesef,ön plâna çıkıyor veile arada kaynayıp gidiyor.Türkiye'nin dış politikası, savunma sanayiindeki bağımsızlaşma eğilimi, NATO içindeki özgün rolü, Rusya ve Çin ile geliştirdiği ilişkiler veya bölgesel güç projeksiyonu üzerinden hükümeti hedef almak içinklişesini yineliyor.siyaset bilimi açısındanserbest seçimlerin bulunmadığı, iktidarın seçim yoluyla değiştirilemediği veya seçimlerin göstermelik olduğu rejimleri ifade eder. Bizdeki, otoriterleşme iddiaları, Türkiye'nin iç dinamiklerini ve sosyo-politik gerçekliğini ıskalama kastından kaynaklanmaktadır.Erdoğan'ın siyasi meşruiyeti ve gücü, doğrudan sandıktan, halk iradesinden ve kesintisiz işleyen demokratik yarıştan beslenmektedir. Bu yönüyle Erdoğan, küresel iddiaların aksineimajının dünyadaki nadir kıdemli temsilcisidir.Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı asimetrik güvenlik tehditleri karşısında devletin bekasını koruma refleksini de göz önünde tutmak zorundayız. PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerinin hedefinde olan, sınırlarının ötesinde sıcak çatışmaların yaşandığı ve en önemlisi 15 Temmuz 2016'da halkın seçtiği lideri ve Meclisi hedef alan hain FETÖ darbe girişimiyle sarsılan bir ülkede, yürütmenin güçlü ve proaktif olması kaçınılmaz gerekliliktir. Erdoğan tarzı liderlik de Türk sosyolojisinin genetik kodlarına uygun, yerli ve kuvvetli yürütme modelinin günümüzdeki özetidir.