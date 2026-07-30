Şeytan Üçgeni: ‘İsrail-GKRY-Yunanistan’

Belli ki küresel sistem Kıbrıs'ta yeni bir tasarım istiyor. Türkiye ile ilgili konularda dürüstlüğü ile bilinen BM Genel Sekreteriin görev süresinin bitimine 5 ay kala yeniden Kıbrıs Dosyasını açması aslında şaşırtıcı değil. Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'deki jeostratejik gelişmeler Kıbrıs'ın önemini bir kat daha arttırdı. Ada'da öteden beri üsleri bulunan İngilizlerin yanı sıra ABD, İsrail ve Fransa'nın da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) askeri nitelikli anlaşmalarla yerleşmesini, Rumların agresif biçimde silahlanmasını çok boyutlu değerlendirmek durumundayız.Özellikleayrı bir parantez açmak zorundayız. Zira İsrail savaş makinesi asla durmayacak. Bugünü, dünden ayıran en önemli unsur, İsrail Ordusu'nu Pentagon'a damardan bağlayan yasal düzenleme olarak karşımıza çıkmakta.Rum Tapu Dairesine göre İsrailliler, GKRY'de hızla mülk ediniyor.İsrail vatandaşlarının en çok gayrimenkul edindiği bölgelerin başında Larnaka-Baf-Limasol (yaklaşık 4 bin mülk) geliyor.İsrailliler, Ada nüfusundan uzak, güvenlikli/izole siteler inşa ediyor.Satın aldıkları büyük arazilerin, limanlara, turistik sahillere, askeri üslere yakın noktalarda olması dikkati çekiyor.Ayrıca savaş şartlarında tahliye edilen binlerce İsrailli, Ada'daki bu hazır mülklere yerleştiriliyor ve Ada adeta arka bahçe olarak kullanılıyor!İsrail, kendi coğrafyasına benzerliği nedeniyle GKRY'ndeki Trodos Dağları'nda komando ve özel kuvvet eğitimleri yapıyor.İsrail askeri personeli, Rum ordusuna satılan sistemlerin kurulumu ve bakımı için Ada'ya profesyonelce kök salıyor.İsrail- Yunanistan-GKRY arasında ortak tugay kurulmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor!Baf'daki Andreas Papandreou Hava Üssü, İsrail savaş uçakları tarafından yakıt ikmali ve bölgedeki sıcak çatışma anlarında ise acil iniş noktası olarak değerlendiriyor.Limasol Limanı da İsrail askeri sevkiyatlarının merkezi görevini görüyor!GKRY, Türkiye'ye karşı güvenlik kalkanı kurma (!)gerekçesi ile İsrail'denbenzeri hava savunma ekipmanı satın aldı.GKRY ilk etapta, İsrail üretimisistemini envanterine kattı.Rumlar bu alımın birincil amacının, Türkiye'ninkonuşlandırdığı Bayraktar TB2 ve diğer insansız hava araçlarına karşı koymak olduğunu ilân etti.Barak MX füze bileşenleri, GKRY'de Mari Deniz ve Baf Hava Üssü'ne konuşlandırıldı.İsrail ana karasındaki radar ağları ile Ada'dakiler arasında entegrasyon sağlandı.İsrail, kendi hava savunmasını Kıbrıs üzerinden ileriye taşıma hedefine ulaştı.AB savunma programlarından elde ettiği bütçenin yaklaşık 800 milyon Euro'luk kısmını bu kez Fransa'dan savunma sanayii ürünleri alımına odakladı.Rumlar, Fransa'dan kısa ve orta menzilli Mistral ile Aspide hava savunma füzeleri aldı.Rum ordusunun elindeki Rus yapımı Mi-35 helikopterleri, Airbus H145M saldırı ve aramakurtarma helikopterleriyle değiştirildi.Rum kıyılarına Fransa üretimi uzun menzilli Exocet anti-gemi füzeleri yerleştirildi.Hal böyle iken Rumların, Ada'da Türklerle aynı çatı altında yaşamak istediğini düşünmek saflık olur. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tanınmadan Ada'da kalıcı ve adil bir çözüme ulaşılamayacağını not ederek yine İsrail üzerinden devam edelim.

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ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen 2027 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasasıyla İsrail'e yönelik askeri destek geleneksel finansal yardımların ötesine geçerek teknolojik entegrasyon ve ortak üretim boyutuna taşınıyor!2027 yılında ABD-İsrail askeri programlarına 750 milyon dolar kaynak ayrılıyor.Tasarının, 219. maddesi ilebaşlatılıyor!Pentagon'da, İsrail ilekoordine edecek icra merkezi kuruluyor!İsrail menşeli askeri teknolojiler, ABD ordusunun silah geliştirme ve tedarik sistemine bağlanıyor.Kritik koşullarda İsrail ordusunun, ABD'ye ait mühimmat depolarından doğrudan silah ve top mermisi çekebilmesine imkân tanınıyor!