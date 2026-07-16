15 Temmuz 2016: ‘İmanın, İmkânı yendiği gece!’

Kurtuluş Savaşı'nı yöneten, 15 Temmuz 2016'da bir kez daha "Gazi" olan TBMM'deyiz. Tören Salonu tıklım tıklım dolu. Meclis protokol ekibi, 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Aileleri için seferber oluyor. Hürmette kusur etmiyor. Derken, Muharip Gaziler Derneği Başkanı, Kıbrıs Gazileri, iç güvenlik harekâtı gazileri de görünüyor. Onlar için özel sandalyeler getiriliyor. Aralarında Osman Gökçek'in de bulunduğu bir grup milletvekili, kendilerine ayrılan yerleri gazilere vererek takdir topluyor, oturumu ise ayakta takip ediyor.

"10. Yılında 15 Temmuz Anma Töreni" gözyaşları içinde başladı ve nemli gözlerdeki kararlılıkla tamamlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da 15 Temmuz gecesini anlatan video gösterimini izlerken duygulandı. Hain darbe girişimine karşı göğsünü siper eden 253 vatan evladının kahramanlıklarının anlatıldığı anlar; Cumhurbaşkanımızın, darbeyi bastırmak ve demokrasiye sahip çıkmak için milleti meydanlara davet ettiği tarihi çağrısının yansıtıldığı dakikalar milli hafızayı bir kez daha canlandırdı. "İman Gücünün, FETÖ'cülerin ele geçirdiği silâhlara yani maddi İmkân Gücüne galebe çaldığı 15 Temmuz gecesinden çıkarılan dersler, milli mücadele azmini yeniden pekiştirdi!"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, aradan geçen 10 yıla rağmen, "FETÖ kaynaklı tehdit karantinaya alınmış olsa da tehlike halâ devam etmektedir" uyarısı ile gerek salonda bulunanları gerekse ekranları başlarında bu özel toplantıyı izleyenleri şöyle bir sarsıp, duyarlılıklarını ve mücadele iradesini tazeledi!

Bununla da yetinmedi... "Dikkatli olacağız, tetikte olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz" dedi ve ekledi: "Zalime merhamet etmek mazluma zulmetmek demektir!"

Derken, en güçlü mesajını adeta sona sakladı ve şu tespiti paylaştı:

"Fırsatını bulduğu ilk anda kendi insanına silah doğrultan bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Unutursak Allah muhafaza eski sıkıntıları tekrar yaşarız. O yüzden, 'Unutmayacağız, Unutturmayacağız'!"

Erdoğan'ın çıkardığı 15 Temmuz Bilançosundaki dikkate değer bölümlere gelince... İstiklâlimiz ve İstikbalimiz adına şu cümlelerin altını kalın kalın çizmekte fayda var:

O gece yaşanan hadise sadece bir darbe teşebbüsü değil aynı zamanda topyekûn işgal girişimidir!

15 Temmuz, "Sevr'i tekrar büyütmeyi!", Türkiye'yi bir sömürge ülkesi haline dönüştürmeyi amaçlayan güncellenmiş emperyalist projedir.

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Cumhurbaşkanımız, milletin desteği, basiret ve feraseti, devlet aklının etkin işleyişi sayesinde 15 Temmuz'dan bugüne kat edilen mesafeyi de konuşmasında değerlendirdi...

FETÖ'cülerin engellemeye çalıştığı Türkiye Yüzyılı'nın inşası başlamıştır.

Demokrasi Nöbetleri ile başlayan (7 Ağustos 2016) "Yenikapı Ruhu"yla ete kemiğe bürünen "Cumhur İttifakı" ile bir üst merhaleye geçen dayanışma iklimimiz başta terörle mücadele olmak üzere ülkemizi tüm cephelerde daha da güçlendirmiştir.

Türkiye'nin en büyük kazanımı yönetimde çift başlılığı ortadan kaldıran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olmuştur.

Bu vesileyle...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un hitabındaki iki önemli ödevi hatırlatarak yazımızı noktalayalım. Kurtulmuş, 15 Temmuz'un mirasını "demokrasi ve milli irade zaferi" olarak nitelendirdi ve Türkiye'nin önündeki iki büyük ev ödevini "Terörsüz Türkiye ile Yeni Anayasa" olarak ilân etti.