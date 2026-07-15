TSK’da tek bir FETÖ’cü kalmayacak

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye tarihinin en karanlık gecelerinden biri olan 15 Temmuz hain darbe girişiminin anlamı ve çıkarılan dersleri SABAH'a değerlendirdi. FETÖ ile mücadelenin ilk günkü kararlılıkla kesintisiz devam ettiğini belirten Güler, TSK'nın anayasal düzene ve milletine bağlı personeliyle caydırıcı ve saygın bir seviyeye ulaştığını kaydetti. Güler, 15 Temmuz hain darbe girişiminden çıkarılacak en büyük dersin, "milli birlik ve beraberlik ruhunun daima canlı tutulması" olduğunu söyledi.

Güler, "15 Temmuz direnişinin ana mesajının ne olduğuna" ilişkin soruya, "15 Temmuz 2016, tarihimizin en karanlık gecelerinden biri olmakla birlikte aziz milletimizin iradesiyle yazdığı en büyük demokrasi destanlarından biri olarak hafızlara kazınmıştır" değerlendirmesini yaptı.

Güler, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde asil milletimizin ortaya koyduğu sarsılmaz irade, güvenlik güçlerimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin vatanına, milletine ve anayasal düzene bağlı kahraman personelinin fedakârlığıyla birleşmiş, hain darbe girişimi bertaraf edilmiştir. O gece milletimiz, devletine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkarak hiçbir vesayet odağına ve hiçbir ihanet girişimine asla boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir" ifadelerini kullandı. TSK'nın 15 Temmuz'a ilişkin hangi dersleri çıkardığına ilişkin olarak Güler, şu değerlendirmeyi yaptı:

TSK MİLLETİNE BAĞLI

Aradan geçen 10 yılda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, yaşanan tecrübeler doğrultusunda kurumsal yapısını daha da güçlendirmiş, personel temininden askerî eğitime, kariyer planlamasından denetim mekanizmalarına kadar birçok alanda kapsamlı düzenlemeleri hayata geçirmiştir. Liyakat, disiplin, şeffaflık ve hukukun üstünlüğü esas alınarak oluşturulan personel sistemi sayesinde ordumuz; yüksek eğitim standartlarına sahip, anayasal düzene ve milletine bağlı, görev bilinci yüksek personeliyle bugün çok daha etkin, caydırıcı ve saygın bir seviyeye ulaşmıştır.

24 BİN 8 PERSONEL İHRAÇ

"TSK'nın FETÖ ile mücadele bilançosunu açıklar mısınız?" sorusuna "FETÖ terör örgütüyle mücadelemiz de ilk günkü kararlılıkla, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kesintisiz şekilde devam etmektedir. Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 24 bin 8 personel ihraç edilmiş, 2 bin 198 emekli personelin rütbeleri geri alınmıştır" yanıtını verdi.

Güler, TSK açısından rakamlardan daha önemli olan hususun devletin içerisine sızmaya çalışan bu hain yapılanmaya karşı mücadelenin tavizsiz şekilde sürdürülmesi olduğunu dile getirdi. Elde edilen her yeni bilgi ve belgenin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde değerlendirildiğine dikkat çeken Güler, "Hukuki süreçler büyük bir hassasiyetle yürütülmektedir. Devletimize ve milletimize ihanet edenlerle mücadelemiz, iltisaklı tek bir personel dahi kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir" diye konuştu.

AMAÇ GÜVENİ SARSMAKTI

Güler, FETÖ'nün en büyük hedeflerinden birinin de TSK'nın kurumsal yapısını zayıflatmak, komuta birliğini bozmak ve milletin ordusuna duyduğu güveni sarsmak olduğunu kaydetti. "Ancak bunda asla başarılı olamadılar" dedi.

ÇIKARILAN DERS: MİLLİ BİRLİK

Güler, "15 Temmuz'dan çıkarılan en büyük ders sizce nedir" sorusuna ise şu karşılığını verdi:

"Hiç şüphesiz, 15 Temmuz'dan çıkarılacak en büyük ders; millî birlik ve beraberlik ruhunun daima canlı tutulmasıdır. Bu nedenle hepimize düşen en önemli görev, 15 Temmuz'u unutmamak ve gelecek nesillere doğru şekilde aktarmaktır. Gençlerimizin tarihini bilen, millî ve manevî değerlerine sahip çıkan, anayasa ve hukuk düzenine bağlı, ebedî başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılapları doğrultusunda, akıl ve bilimin rehberliğinde yetişen bireyler olması, ülkemizin en büyük güvencesidir"

PİLOT İHTİYACI GİDERİLDİ

Güler, "İhraçlar sonrası TSK personel dengesinin nasıl sağlandığına" ilişkin soruyu "15 Temmuz sonrasında ortaya çıkan pilot ihtiyacı yürütülen planlı personel temin ve eğitim faaliyetleri sayesinde giderilmiş; bugün Kuvvetimiz, üstlendiği tüm görevleri yurt içinde ve sınır ötesinde başarıyla icra edecek seviyeye ulaşmıştır" diye yanıtladı.