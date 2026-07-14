15 Temmuz Ruhu ve Liderlik!

Türk siyasi tarihi, daha açıkçası demokrasi tarihi özürlüdür!Demokrasimiz, darbelerle ezilmiş ve malûliyetle gelişmiştir. Bu aziz millet, darbeler karşısında maalesef bağrına taş basarak çoğu kez kenara çekilmiştir. İşte 15 Temmuz 2016, bu makûs talihin ve tarihin dönüm noktasıdır. Türk milleti... Hangi karakterde olursa olsun darbelere, birliğine, bütünlüğüne kastedenlere karşı, yek vücut olarak mücadele edebileceğini ve sonuç alabileceğini göstermiştir.düsturu ise ebed müddet teminat altına alınmıştır.15 Temmuz'daki ölümüne direniş elbette,sayesinde ete kemiğe bürünmüştür.devletin bekası, toplumsal düzenin korunması ve hayatta kalma mücadelesinin temel taşıdır. Yani; milleti bir arada tutan, vizyon sunan ve millete yol gösteren en önemli aktör, Lideridir! Oysa klâsik batı yaklaşımındaki Lider (ki bu sıralar pek de yoktur) sadece koordinatördür.Cumhurbaşkanıın şahsında kimlik kazanan Liderlik ise Türk töresi ve yönetim kültüründen neşet eder. Erdoğan'ın, millet nezdindeki karşılığı, karizması, yazılı kurumsal kuralların yanında güçlü toplumsal bir bağa dayanmaktadır. Peşinden koşulabilecek liderin varlığı, kader anlarında kendini gösterir. 15 Temmuz, bunun en somut örneğidir. Lider,olduğu ölçüde kitleleri arkasından sürükleyebilir. Nitekim, 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın milleti meydanlara, havalimanlarına davet eden çağrısı, minarelerden yükselen Selâlarla birlikte hakiki manada karşılığını bulmuştur. Tam da bu nedenle... Kimi muhalif odakların, bilhassa FETÖ'cülerin ve artan oranda Siyonist işbirlikçilerinyakıştırması ilearasında benzerlik yoktur.Neden? Çünkü Erdoğan, siyasi gücünü anayasal yetkilerinin yanı sıra Türk toplumunun derinliklerinde yatan tarihsel, kültürel ve sosyolojik kodlardan da almaktadır.SABAH, ATV ve A Haber'i bünyesinde taşıyannın, FETÖ gerçeklerini ifşa etme ve FETÖ'yle mücadelede eşsiz ve şerefli bir yeri vardır. Eğer bu yerli ve milli medya olmasaydı bugün bu kat edilen mesafede belki de çok daha gerilerde olabilirdik.

***

nebaşlığının eklenmesi, geleceğimiz adına güvencedir. Bence, gerekli ama yeterli değildir. Tabii ki devlet aklı, duyarlılığı ve uyanıklığı önemlidir. Ama 15 Temmuz Ruhu'nun canlı tutulması, demokrasi için verilen mücadelenin, ülkeyi işgali hedefleyen emperyalist senaryonun parçalanıp atılmasını sağlayan iradenin genç kuşaklara aktarılması daha önemlidir.Adalet Bakanıin,arkadaşımıza verdiği röportajda çizdiği çerçeveyi hatırlatmak isterim...FETÖ, yeniden varoluş yani kendi kendini inşa arayışında.FETÖ, var olabilmek için finansal kaynak bulma ve üretme peşinde.FETÖ, (Benimdediğim yapılanma) yurtdışında, (yabancı istihbarat örgütlerine angaje) hainlik yapmaktan geri durmayan unsurlarıyla faal.Ve nihayet. En kritik yönüKökünü ne kadar kazırsanız kazıyın, devletin veya farklı kurum ve kuruluşların içinde gizlenebilen, fırsatını kollayan uzantıların bulunabileceği gerçeği ıskalanmamalıdır!15 Temmuz'u,