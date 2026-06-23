Var mısınız ‘bahse?!!’

Siyasi gündemin inişli çıkışlı olaylar dizisi, polemikleri, taktik hamleleri pek çoğumuzu epeyce meşgul ediyor. Elbette, siyasi partilere ilişkin gelişmeler, demokrasinin denge-denetleme mekanizmasının etkin işleyişi bakımından yakından izlenmeyi hak ediyor. Fakat siyasetin varoluş nedeni olan toplumsal yapıdaki değişimlerin de asla ıskalanmaması gerekiyor. Belki fark ediyorsunuzdur. Yeni nesil suç örgütleri ve yasa dışı bahis-kumar çetelerini hedef alan etkili bir mücadele yürütülüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, "önceliklendirdiği" bu meselelerin çözümü hayati önem arz ediyor.

Gelin, Cumhurbaşkanımızın bizzat ilgilendiği "bahis sektörünü" yasal ve yasa dışı yönleri ile büyüteç altına alalım...

Şimdi sizlerden, bir tahmin yapmanızı rica edeceğim...

"Sizce, ülkemizde yasal bahis sitelerine üye olan kaç kişi vardır?"

Ben, resmi kayıtları aktarayım:

"28.3 milyon kişi!"

Peki, "Aktif biçimde, yasal bahis oynayan kişi sayısı ne olabilir?"

"7.8 milyon!"

Ve çok daha kritik bir soru:

"Yasal bahis sitelerinde, hayat ve gelecek arayanlar içinde en büyük kitleyi kaç yaş grubu oluşturmakta?!"

Lütfen dikkat buyurun: "18 yaş!!!"

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2021 yılında 15.5 milyon vatandaşımız bahis sitelerinde dolaşırken, bu sayının 5 yıl içinde yüzde 82 artışla 28.3 milyonu aşması düşündürücü.5 yıl önce yasal bahse yatırılan tutar 48.6 milyar iken bugün 8.8 kat artışla 428.7 milyar liraya yükselmesi ise başlı başına sosyolojik tahlil konusu.2021'de 1.7 milyar olan bahis adedinin, 2025 sonu itibariyle (yüzde 153 artışla) 4.3 milyar adede yükselmesini de not etmekte fayda var.Zira, (kumar ve slot oyunları hariç) sadece bahis sitelerinde yaklaşık 15 milyar dolar hacim oluşmuş durumda!Bu tablonun bir devar!Küresel çapta yasa dışı spor bahislerinin 340 milyar dolardan az olmamak üzere 1.7 trilyon dolara kadar çıktığı tahmin edilmekte.Düzenlenmemiş çevrim içi kumar ve illegal bahis büyüklüğünün 5.9 trilyon doları bulması ise bu sorunun aşılmasında ulusal ve uluslararası mücadelenin gerekliliğini göstermekte!

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Türkiye'de yasa dışı bahis ve kumar hacmininaltında değerlendirildiğini belirtelim ve rakamlar verelim:Düşük senaryoda 1.2 milyar dolar, orta senaryoda 3.2 milyar dolar, yüksek senaryoda da 6 milyar dolar yasa dışı bahis kazancı elde ediliyor!Bu endişe verici gerçeklik karşısında, 1 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete'de hedef odaklı bir genelge yayımlandığını,devreye girdiğini hatırlatalım.Ve münhasır yasal düzenleme için düğmeye basıldığını da vurgulayalım. Yasa dışı kumar oynatan veya bu ve benzeri faaliyetler için yer sağlayanlara, yurtdışı erişim kanalı sunanlara, para transferine aracılık yapanlara, reklam ve teşvik edici tanıtımda bulunanlara, çocukları kullananlara ve örgüt kurarak gayri meşru iş ve işlemleri organize edenlere verilecek cezalar caydırıcı biçimde artırılacak.