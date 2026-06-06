“Özel” kurgu siyaseti ve hedefi!

Bakmayın siz, bir büyük holdingin 100. yıl kutlamaları vesilesiyle çekilen o fotoğrafa! CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in, bir gün önce kendisine yönelik sert eleştirilerde bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yanına giderek, "hiçbir şey yokmuşcasına!" davranmasına...

Hatırlanacağı gibi Devlet Bey, Kurban Bayramı vesilesiyle gerek Özel'i gerekse CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aramıştı. O ana dek, CHP bağlamında paylaştığı mesajları, tarafların makul bir çözüm yolu bulması hatta Kılıçdaroğlu'nun "feragat etmesine" dair idi. "Geldiğimiz noktada bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmaya, hatta meşrulaştırılmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır!" tespiti ile kaygılarını dile getirmişti.

Ne zamanki işin içine "sokak" karıştırılmak istendi ve Özel'in riskli beyanları birbirini izledi, işte o dakikadan itibaren Sn Bahçeli'nin meseleyi yorumlama biçimi değişti, sadece CHP ile sınırlı kalmadı, oldukça kritik hususları içeren başlıklarla bezendi!

Esasen Devlet Bey, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Özel ve arkadaşlarının Saraçhane'de organize ettikleri mitinglerin, farklı bir zemine taşınması karşısında ilk uyarı fişeğini çakmış ve Özgür beye, "Yargıya saygı duy, partinde otur" çağrısı yapmıştı.

Son dönemde Özel'in, hukuki mücadele yerine toplumsal huzuru bozacak "fiziki mücadele" tarzı tehlikeli söylemleri tekrar etmesi üzerine Sn Bahçeli, sağduyunun temsilcisi olarak "açık uyarı" görevini üstlendi. Ana muhalefet partisindeki otorite boşluğunun ve iki isim (Kılıçdaroğlu-Özel) arasındaki rekabetin tabana yayılarak toplumsal kutuplaşmayı artırmasından, siyasi istikrarı zehirlemesinden duyduğu endişeyi kayda geçirdi. "CHP'deki paralel liderlik siyaset ve toplumsal istikrarı bozar" dedi. Ve ana konuyu vurgulamayı da ihmal etmedi

"CHP her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, arınmalı ve durulmalıdır!"

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Düne ait hafıza tazelemesi yanında, güncel gelişmeler ışığında Özgür Özel'i merkeze alan profesyonel siyaset mühendisliği faaliyetinin başladığını belirtmek için elimizde yeterli veri birikti. Kısaca sıralayacak olursak...CHP Genel Merkezi'nin polis marifetiyle boşaltılmasını özellikle beklemesi,Önce mağduriyet algısı oluşturması, sonra makamda direnme videosu paylaşması,Zaten tebliğ edilensanki ilk kez okuyacakmış gibi alıp ustaca yırtıp atması,söylemi ile hareketlendirdiği kitlelerle Meclis'e doğru korsan yürüyüşe geçmesi,O sırada başlayan yağmuru fırsata çevirip, gömleği sırılsıklam mücadele adamı fotoğrafı çektirmesi,İkonik ekran görüntüsü için önceden belirlenen TOMA'ya (oplumsallaylaraüdahaleracı) yönelemese de yine de bir TOMA'nın merdivenlerinde sol yumruğunu havaya kaldırması,30 Mayıs'ta bayramlaşma daveti adı altında gerçekleşen fiili mitingle farklı muhalif odakları biraya toplaması,Mitinglerinde marjinal sol gruplarınişareti ileişareti yapan kurgu tiplerin aynı karede buluşturulması,Mitingin ardından taktik Anıtkabir yürüyüşünün tetiklenmesi,Anıtkabir'in mehabetini bozma pahasına çelenk krizi çıkarılması,Anıtkabir avlusunda bir gence Ata'nın Gençliğe Hitabesi okutularak, siyasal sembolizme abanılması,nün mezarının önünde direnme sözü vermesi,Özel'in, sözde toplumsal muhalefetin yeni lideri havasında sunulmasına dönük özgün planlama olduğuna kuşku yok!Ayrıca,İmamoğlu'nun sosyal medyasında, butlan davasını kendisine yönelik siyasi operasyonunun (!) devamı olarak göstermesi de bu resmin tamamlayıcısı...Cumhurbaşkanıın, 1 Haziran 2026'daki Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklaması ile 3 Haziran'daki anlatımının şu bölümlerini not etmekte fayda var:Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde biz yokuz, olmadık ve olmayacağız.Hangi bahane ile olursa olsun sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz!3 Haziran 2026)