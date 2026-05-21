EFES 2026... TSK, Milli Savunma Sanayii

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in davetiyle İzmir Seferihisar Doğanbey sahasındayız. Nefes kesen "Efes 2026 Tatbikatı!" Birlikleri ve gözlemcileri ile 50 ülke... Libya'nın doğusu da batısı da ilk kez bir arada. Suriye ordusundan çekirdek kadro da tatbikatta...

1305'i yabancı olmak üzere 10 binin üzerinde personel, değişik cinste araç, silah, uçak ve gemi ile katılım... Bir aydır devam 28 ayrı eğitim dizisi.

Tatbikat alanında açılan Savunma Sanayii Sergisi ise övünç kaynağı. Askeri heyetler, yerli-yabancı medya topluluğu... İlgi fazla...

Elbette... Silah sistemleri, akıllı mühimmatlar, yapay zekâ destekli otonom cihazlar, insansız hava-kara-deniz araçları. Hepsi etkileyici. Ama hangi standı ziyaret etsek Cumhurbaşkanımızın vizyonerliği ilk gündem maddesi. Müthiş mühendislik kabiliyetine eklenen, milli savunma sanayii hamlesi ve adanmışlıkla çalışan on binlerce beyin. Yani... Bu ekiplerin yapamayacağı, başaramayacağı hiçbir şey yok. Örneğin 27 Eylül 2027. Preveze Zaferi'nin yıldönümü. Denizcilik Günü'nde, ilk "uçak gemimizin" suya indirme törenine tanıklık edeceğiz. Kuşkusuz, tam donanımlı hale gelmesi zaman alacak ama bu ilk adımı, daha büyükleri takip edecek.

Efes 2026, tamamenhazırlık odaklı, hiçbir ülkeyi hedef almayan jenerik senaryo...Türk Silahlı Kuvvetlerinin büyüklüğü, tatbikatın önemi ve kapsamı,boyutları iyice ortaya çıksın.Özel Kuvvet Eğitimi, Elektronik Harp Eğitimi, Siber Güvenlik Eğitimi, Harp Harekat Hazırlık Eğitimi, Mağara, Sığınak, Tünel Arama Eğitimi, Keskin Nişancı ve Meskûn Mahallerde Muharebe Eğitimi, Mayın/El Yapımı Patlayıcı Eğitimi, Anti- Dron Eğitimi, Amfibi Harekât Eğitimi, Bot Eğitimi, Karma Birlik Geçit Açma Eğitimi, Tahkimat ve Beka Eğitimi, Harp Harekat Hazırlık Eğitimi, Topçu Atışı Eğitimi, Havan Atışı Eğitimi, Seyyar Sahra Hizmet Üniteleri Eğitimi, Rol-2 Seviyesi Sıhhi Tedavi Eğitimi, Ön Kuvvet Harekatı (SAT/SAS) Eğitimi, Kimyasal Biyolojik Radyolojik, Nükleer Eğitimi, MEBS Eğitimi, Rol-1 Seviyesi İlk Yardım Eğitimi, Tank/Mekanize Komando İşbirliği Eğitimi, Tank Avcılığı Eğitimi, Muharebe Sahası Araç Kurtarma ve Tahliye Eğitimi, Muharebe Sahası Zırhlı Bakım Eğitimi, Dağcılık Eğitimi, Muharebe Enkazı Arama Kurtarma Eğitimi, Dron İlk Şahıs Görüş Eğitimi ve Yangınla Mücadele Eğitimi...

Bugün, tatbikatın son safhası. Seçkin Gözlemci Günü'ne Cumhurbaşkanımıziştirak edecek…Hava Hücum Harekâtı, Amfibi/Bot Harekâtı, Özel Kuvvet Harekâtı, Sualtı Savunma Harekâtı, Kara Harekâtı, Hava Harekâtı, Meskûn Mahallerde Muharebe, Muharebe Sahası Arama Kurtarma Faaliyetleri, Havadan İkmal desteği ve icra edilen harekâtı destekleyen Kara, Hava ve Deniz atışları gerçekleştirilecek!Dünya değişiyor. Hibrit, çok katmanlı, yüksek teknoloji destekli yepyeni tehditlerle karşı karşıyayız. Bu topraklarda var olmak hazırlıklı olmak demek!