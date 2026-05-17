NATO’nun geleceği Ankara’da belirlenecek

Başkan Erdoğan, Türk Zirvesi için gittiği Kazakistan'dan dönüş yolunda uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek "NATO Liderler Zirvesi", İttifak'ın tarihinde kritik bir öneme sahip. Gerek bölgedeki gerek dünyadaki son gelişmeler Ankara zirvesinin önemini biraz daha artırdı. Ankara'da İttifak'ın geleceğine ve küresel güvenlik mimarisinin bundan sonraki şekline yönelik önemli kararlar alınmasını bekliyoruz. Bugünkü dünya, NATO'nun kurulduğu günlerdeki o eski dünyanın devamı değil. Yeni bir dünya kuruldu ve bu yeni dünyada da NATO'nun konumu çok daha farklı. Tehditler karmaşıklaştı, riskler çeşitlendi, küresel sistem aşındı, kısaca dünya çok değişti. NATO içerisinde adaletli yük paylaşımı, samimi işbirliği ve ortak güvenlik anlayışı, İttifak'ın geleceği için çok çok önemli. Türkiye olarak daha kararlı ve tehditlere karşı daha hazırlıklı bir NATO için, üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

TÜRKİYE, AB İÇİN BİR FIRSATTIR

Biz, samimi bir şekilde Avrupa Birliği'nin parçası olarak hem ülkemizi hem Birliği kuvvetlendirmek istiyoruz. Fakat AB maalesef bunun farkında değil. Biz ideallerimizden vazgeçemeyiz. Yıllardır vizyonumuzu kararlılıkla savunuyoruz, tutarlı adımlar atıyoruz. Bugüne kadar Türkiye'ye zaman zaman ikircikli veya ayrımcı uygulamalara imza atılmış olmasına rağmen, üyelik teklifimize yine sadık bir şekilde bağlıyız. Türkiye, içinde yer aldığı yapılara yük olan değil, yük alan bir ülkedir. Türkiye, Avrupa Birliği için büyük bir fırsattır ve Birlik bunu değerlendirme konusunda tarihi bir karar vermek durumundadır. Avrupa, bir yol ayrımına gelmiştir ve bu yol ayrımında durumu çok daha dikkatli değerlendirmelidir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ MİLLETİN ROTASIYLA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Terörsüz Türkiye, 86 milyonun birliğini perçinleyecek bir hedefin adı. Cumhur İttifakı olarak bu gayeye ulaşmak için cesur adımlar attık. 18 ayda hem kayda değer mesafe aldık hem de TUSAŞ saldırısı gibi gizli-açık pek çok badire atlattık. Yolumuzdan dönmedik. Meclis komisyonumuz, uzlaşı temelinde bir yol haritası ortaya koydu. Silah bırakmanın ivmelenmesi için İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor. Biz kararlıyız, 'Terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz. Kararlıyız, bunlara fırsat vermeyeceğiz. Niyetimiz hayırdır, yolumuz hayırlıdır. Allah'ın izniyle akıbetimiz de hayırlı olacaktır. 'Terörsüz Türkiye' hedefini, maşeri vicdanın rehberliğinde ve milletin çizdiği rotada yürüyerek gerçekleştireceğiz.