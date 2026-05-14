CHP: ‘Yolsuzluk pandemisi’

Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini derinden sarsan "itirafların", eminim farkındasınız. Belediyelerden başlayıp genel merkeze kadar yayılan "yolsuzluk pandemisi" elbette"siyasi karantina" gerektiriyor.

Genel Başkan Özgür Özel ve ekibindeki soru işaretli isimler, dünden bugüne taşıdıkları "partili bağışıklıklarına güveniyor" olsalar da hayat, sürprizlere açık biçimde akıyor.

Evet, CHP büyük umut bağladığı yerel yönetimlerden başlayarak çözülüyor!

Daha düne kadar damardan CHP ile anılan isimler, "siyasi, kişisel, duygusal, idari" nedenlerle partilerini terk ediyor.

İfadeler, itiraflar, pişmanlıklar… CHP'yi bir "ağ gibi saran" müesses nizamı alt üst ediyor!

Kanımca, 4-5 Kasım 2023, bugünkü CHP'nin "politik miladına" dönüştü. Şaibe gölgesinden tam manasıyla aklanamayan 38. Kurultay, CHP'nin siyasal genetiği ile oynanmasına yol açtı!

Hatırlanacaktır!

2016 yılında MHP'yi ele geçirmeye çalışan, kısa sürede deşifre edilerek etkisizleştirilen aktörlerin "proje kongre senaryosu" hafızalarda canlılığını korurken… CHP tabanının ne olduğunu hakiki manada bilmediği benzeri "siyasi mühendisliğe", yani 2.5 yıl önceki karanlık kurultaya büyük umut diye sarılması gerçekten ibretlikti!

Neden? Çünkü, samimi CHP'liler için "parti ve ilkeleri" her şart altında birinci öncelik iken "Ekrem İmamoğluÖzgür Özel" ikilisi ile her şey kökten değişti. CHP, araçsallaştırıldı. Partiyi manivela olarak kullanan ve aklanmak isteyen zihniyet, "şahsi ajandasını ve tüm defolarını" CHP markasını kirletme pahasına, içeriye boca etti!

Genel merkezi finanse eden her başkanın, güya CHP adına keyfince at koşturduğu meydan, elbette er meydanı değil!

Dramatik olan şu ki…

Özel ve sahiplendiği sıkıntılı isimler, "özeleştiri vereceklerine" yanlışlara ve yanlış insanlara ısrarla arka çıkmaktan vazgeçmiyor.

Rasyonel gerekçe ile izah edilmesi mümkün görünmeyen bu tablo, CHP içindeki farklı kliklerin, günü gelince açılmak üzere birbirlerine karşı "şantaj kozu" tuttuğunu akla getiriyor. Bir bakıma, CHP'de kurulan "dehşet dengesi" sağından solundan sallandıkça, sadece kendi evlatlarını değil koskoca partiyi de yiyip bitiriyor!

Yani mesele…

Özgür Bey'in, "hamasi nutuklarını, muhtelif suçlamalarını, öfke nöbetlerini üslûp sorunlarını" çoktan aşmış, uçurumun kenarında çözümü bekliyor!

Unutmadan…

Tamamına, "İmamoğlu'nun hususi mesajlarının" ve Özel üzerindeki "vesayet denetiminin" damga vurduğu 108 CHP mitinginin geriye dönük olarak masaya yatırılması gerekiyor.

Zira aleniyet kazanan rüşvet çarkına, ahlaki yozlaşmaya karşın, anketlerdeki CHP oylarının yüzde 30'a yakın bantta seyretmesi acaba neye işaret ediyor? Siyasi ve ahlaki çöküntünün sıradanlaştığı bir noktada mıyız? Yoksa CHP, oy geçişkenliklerini ve tepkisel oyları bir şekilde konsolide mi ediyor?