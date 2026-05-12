Küresel askeri laboratuvar ve Türk Silahlı Kuvvetleri!

Bugünkü kaotik uluslararası ilişkiler ortamında, dereceleri farklı da olsa her ülke için "milli savunma" mutlak öncelik haline geldi. Kanaatimce, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkeler topluluğu bakımından iç siyasetin seyrini de "güvenlik algısı ile dış tehditlere ve finansal risklere karşı hazırlık düzeyi" belirleyecek. Dünya genelinde, 3 trilyon dolarla rekor kıran savunma harcamaları, milli gelirinin yüzde 5'ini savunmaya ayıran AB ülkelerinin varlığı, Almanya ve Japonya'da -tabiri caizse- savaş makinesinin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yerine harekete geçmesi, Pentagon'un 7 yapay zekâ ve teknoloji şirketiyle proje bazlı gizlilik sözleşmesi imzalaması pek çok şeyi anlatmaya yetiyor. Bu da demek oluyor ki... "Yeni normal savunma sanayii etrafında şekillenecek, eskiye dönüş mümkün olmayacak, Batı blokunda son 75 yıla damgasını vuran refah toplumu konforu kökten sarsılacak!"

Bu girişi yapmamın sebebi, dün izlediğim bir tanıtımla bağlantılı...Milli Savunma Bakanı'in bu sözleri, TRT ile hazırlananprogramının özet mesajı gibiydi. Bir adım ileriye gidildiğinde iseana konu olarak karşımıza çıktı. Zira TSK'nın kara-deniz-hava kuvvetlerinin faaliyetlerini gerçek eğitim şartlarında tanıtmayı, millet-ordu bağını güçlendirmeyi ve bu bağlamda gençleri kazanmayı hedefleyen özgün proje için Güler, şu değerlendirmeyi yaptı:Esasen Sn. Güler'in işaret ettiği husus, Millî Savunma Bakanlığı'nda halen Tuğa.tarafından başarıyla yürütülen "görevinin MSB'de,çerçevesinde yeniden yapılanmasını da zaruri kılıyor!

Bakınız bugün, İran üzerinden yürütülen savaş, dünya orduları içindönüştü. İletişim ve kamuoyu yönetimi, çok katmanlı hibrit savaş, asimetrik güç unsurlarının kullanımı, yüksek teknoloji silahların stok yönetimi, yapay zekâ destekli koordine harekât kabiliyeti, elektronik harp yetkinliği, değişime ayak uyduran sürdürülebilir savunma sanayii... Hepsi bir bütünün ayrılmaz parçaları...Amerikalıların en ciddi rakibi Çin, an itibariyle ABD'nin modern savaş yeteneklerini saniye saniye izliyor, kendi savunma doktrinini güncelliyor, olası Tayvan senaryosuna hazırlık için veri topluyor. ABD'nin Tomahawk füzeleri ve Patriot/THAAD hava savunma sistemleri gibi kritik mühimmatlarını beklenenden hızlı tükettiğini gören savunma analistleri, Amerikalıların uzun süreli ve yüksek yoğunluklu savaş ortamındaki limitlerini de ölçüp biçiyor. ABD ordusunun sahaya ilk kez yansıttığı yapay zekâ odaklı hassas hava saldırılarının sonuca etkisini tartıyor, füze yükleme sürelerinden hava savunma reaksiyon hızlarına kadar her türlü operasyonel çıktıyı değerlendiriyor. İran'ın düşük maliyetli drone ve füzelerinin, ABD'nin pahalı savunma sistemlerini aşabildiğinin görülmesi ise asimetrik silahlara ağırlık verilmesi gerektiğini teyit ediyor.TSK da bütün bu süreçleri tüm kuvvet unsurları ile ayrı ayrı ve birlikte değerlendiriyor. Üstün olan yönlerin yanı sıra, Cumhurbaşkanıın vizyonerliği sayesinde vakitliye girilen yeni kuşak teknolojilerde kat edilmesi kaçınılmaz mesafeyi de belirliyor.Türkiye'nin, hayli değişken ve tehditlerle dolu dış güvenlik zemininde en büyük gücü Milli Ordusu, uzman erbaşından generaline kadar ordumuzu yaşatan milli karakteri, o ordunun savaşma becerisini her dakika ayakta tutan milli savunma sanayii ve Başkomutanıdır!