Bir fotoğraftan fazlası... Tarım, enerji, müteahhitlik!

Öyle karmaşık, öylesine çelişkili bir tablo ile karşı karşıyayız ki... Tüm değerler sistemi, evrensel kurallar altüst oluyor. Kolay kolay toparlanacağa da benzemiyor. Daha az güvenli bir dünya düzeni inşa ediliyor. Önceki gün, Evangelist papazların Beyaz Saray'da, BaşkanTrump'ın etrafında dizilerek, hatta ona dokunarak, bir tür "kutsama ayini" yaptığı ana dair fotoğrafları görmüş olmalısınız. İran'daki rejimi radikal dini eksende tanımlayan ve savaş açan bir topluluğun, inanç bağlamında hangi uç noktalarda dolaştığını görmek gerçekten ürkütücü! Evangelistler "Siyonist Hristiyanlar" olarak biliniyor. Yahudileri "Tanrı'nın seçilmiş halkı!" olarak görüyorlar. Ancak Mehdi yeryüzüne indiğinde onların da Hristiyan olacaklarına inanıyorlar. Kısacası, İsrail için her şeyi yapabilecek gözü karalıkta 80 milyonluk bir kitle bu. Malûm fotoğraftaki kırmızı ceketli hanım ise "Paula Michelle White-Cain" aynı zamanda "Başkanın ruhani danışmanı" yani Trump için özel dua seansları organize eden ilginç şahsiyet!

***

Kirli bir savaşa dini ögelerin karıştırıldığı, sözde meşruiyet arayışına cevap bulma telaşının arttığı bir dönemde,Örneğin, Almanya Şansölyesiİran'daki mevcut çatışmalar ve olası rejim çöküşünün sadece bölgesel bir mesele olmadığını, Avrupa'yı da derinden etkileyebileceğini anlatıyor. Jeopolitik istikrarsızlığın ekonomik etkiler, enerji güvenliği ve muhtemel göç hareketleri gibi konularda Avrupa için ciddi planlama gerektirdiğini vurguluyor.Tam bu sıralarda, Katar Enerji Bakanı, savaşın hemen sona ermesi halinde bile Katar'ın enerji üretim ve tedarik sisteminin normale dönmesinin aylar sürebileceğine dikkati çekiyor. Katar'ın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimini ve ihracatını durdurma kararı tahmin edilenin de ötesinde riskler barındırıyor. Çin, Güney Kore ve Japonya'nın enerji bağımlılığına odaklandığımız kadar asıl bizi ilgilendiren meselelere de eğilmemiz gerekiyor!İran rejimini hedef alan savaşta, şimdilik petrol ön planda ama bizi asıl bekleyen sorun, tarım ve gıda alanında olabilir.Dünya üre ihracatının üçte biri şu an kapalı olan Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Amonyak sevkiyatının hatırı sayılır kısmı da bu rotada. Bu ürünler, gübre üretiminin temel girdileri. Dünya gıda üretiminin en az yarısı azotlu gübrelere bağlı.Katar ve İran'da üretim durdu.Hürmüz Boğazı trafiği kesildi.Üretimi doğal gaza bağlı olan azotlu gübrede maliyetler arttı.Ülkemiz, gübrede ve gübre ham maddelerinde dışa bağımlı konumda. Bu nedenle stok ve süreç yönetimi artık hayati önem kazandı. Tarım Bakanıbu noktadayaptı. Tarım Kredi Kooperatifleri de devre girdi. Yalnız Tarım Kredi için özel bir durum söz konusu. Kooperatif gübre satışlarında şu an yoğun baskı altında. Satışları durdurduğu iddiasıyla hırpalanmakta. Oysa stokların etkin yönetimi, kötüye kullanımın engellenmesi ve üreticilerin doğru zamanda ihtiyaçları olan gübreye ulaşabilmesi için en kritik husus. Küresel tedarik zinciri kırılmış, fiyatlar artışa geçmişken Türkiye'de her türlü spekülasyonun önlenmesi mutlak zorunluluk. Ayrıca, savaşın uzaması ihtimaline karşı... Enerji piyasası kadar, tarımı ve gıda sektörünü etkileyebilecek gelişmelere daha fazla kafa yorulması kaçınılmaz.Körfez ülkelerinde, önemli projelere imza atan ve ciddi taahhüt işi üstlenen Türk müteahhitlik şirketlerinin durumunun topluca ele alınmasında, şantiyelerin olabildiğince açık tutulmasında ve bu amaçla Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ın koordinasyonunda toplantı düzenlenmesinde fayda var. Hem tarım hem yurt dışı müteahhitlik hem de petrol-doğal gaz sektörleri bağlamında A ve B planlarının yetmeyebileceği, C ve D planlarının da gerekebileceği şimdiden hesaba katılmalı!