Türk-Kürt kardeşliği! Ama nasıl?

Terörsüz Türkiye-Terörsüz Bölge idealinde yepyeni bir aşamaya geldik. Artık elimizde birbiri ile bağlantısının kurulması gereken kritik açıklama ve modalite seti var.İmralı'nın, 27 Şubat 2025 tarihli Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı. Ve 27 Şubat 2026'dakavramsallaştırması altında çizdiği çerçeve. Kidiyebileceğimiz, ayrıca çözülmesi gereken kripto mesaj niteliğindeki anlatımların hayli tartışma başlıkları açacağına da kuşku yok.TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, ekleri ve itiraz şerhleri yanında mutlak çoğunluk iradesiyle kabul ettiği rapor. Bu bağlamda, bölücü terör örgütünün feshedilmesinin yanında silah bırakılmasının güvenlik ve istihbarat kurumlarınca takibi, teyidi ve ölçülebilir kriterlerle netleştirilmesi. Örgüt mensuplarının tek tek sicillerinin değerlendirilmesi, yani topluma kazandırılma esaslarını içeren belirli süreli yasal düzenlemenin gerekliliği.MHP Genel Başkanı'nin,olarak adlandırdığı sürecin yönetiminde İmralı'nın statüsünün ne olacağı meselesi! Sn. Bahçeli'nin anlatımıyla,Devlet Bey'e göre,Bu durumda,

***

Türkiye, Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'deki gelişmelerden sonra şimdi İran'a taşınmakta olanile karşı karşıya olduğumuzu yine ve yeniden görüyoruz. Kanımca Sn. Bahçeli'de Terörsüz Türkiye-Terörsüz Bölge iradesinin canlı tutulması için yaptığı kritik açıklamalarla bir nevisorumluluğunu üstleniyor. Eş anlı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini ve anayasanın değiştirilemez hükümlerini de gözeterekelinde tutuyor. Bir diğer ifade ile... Şu statü tartışmasında Devlet Bey, "hususlarına odaklanıyor.İmralı'nın son bir yıla yayılan mesaj serilerinde, birbirini tamamlayan unsurlar bulunduğu gibi etnik temelli siyaseti teminat altına almaya dönük kapalı devre kurgular da yer alıyor.27 Şubat 2025'deki beyanında,diyen Öcalan portresini, 27 Şubat 2026'taki,tespitiyle birlikte düşünmek ve pozitif bakış açısını korumak mümkün.Devleti, toplumu yöneten değil; toplumun koordinasyon aracı olarak konumlandıran reçeteler,Devletin kurumsal yapısına karşı; çoğulculuk adı altında yerel öncelikli talepler,Temsilî demokrasi yerine katılımcı/ mahalli meclis tipi oluşumlar,Ulus devletin asli ve kurucu kimliğini zayıflatan taleplerle mücadele etme gereği de çok açık. Ki bu hususların, Öcalan'ın hem fabrika ayarlarına dönüşünü simgelediği hem de Irak ve Suriye'deki Kürtlerin liderliği iddiasını da yansıttığı da bir gerçek.Evet, bugün için İmralı, ayrı devlet hedefinden vazgeçtiğini söylerken mevcut devlet yapısının kendi aklınca dönüşümünü savunmakta. Bunu dasöyleminin içine yerleştirmekte.İmralı kodlarını ve bilinçaltını hiç unutmadan, yakın vadede ve öncelikle yapılması gereken işlere odaklanalım. Şarta bağlı eve dönüş ve toplum kazandırma, durumu uygun olanlara siyaset kanallarının açılması, hasta, engelli ve yaşlı hükümlülerin infaz şartlarının esnetilmesi, kayyum uygulamasının yeniden düzenlenmesi gibi...Zira, İmralı ve takipçilerinin sonda söyleyeceklerini başta söylediklerine, siyaset yoluyla ulaşmalarının çok zor olduğunu bildikleri taleplerini önden yüklemeli şekilde realize etmek istedikleri apaçık ortada.