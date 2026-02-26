Kapatma davası açılan ‘lâiklik karşıtı eylemler’ ve bugün!

Gelin birlikte hafızalarımızı tazeleyelim... Sıcak tartışmaların yakın tarihteki köklerine inelim.Şimdi sıralayacağım şu üç tarihi karar, sizce bugün bir gerilim kaynağı mı? Çoğu kez siyasetçinin önünde giden bu aziz millet, kendi içinde çözdüğü hatta içselleştirdiği konuların geç ve güç de olsa anayasal, yasal ve idari çözümlere kavuşturulması ile gerçek manada rahatlamadı mı? Siyaset kurumu, bilhassa CHP'yi önüne katıp sürüklemeye uğraşan kimihariç, toplumun büyük bölümü milletin özündeki gerçekliği nihayet kabullenmedi mi?Üniversitelerde başörtüsü serbestisi tanınması.İmam hatip lisesi mezunlarının üniversiteye giriş sınavlarında katsayı adaletsizliğinden kurtarılması ve akranları ile yarışta eşitlenmesi.Kamusal yani resmi alanda görev alacaklar bakımından başörtüsü yasağının kaldırılması.Allah aşkına, bir dönem kıyamet kopartılan yukarıdaki üç gelişmeden sonra, milletin vicdanında taşlar yerli yerine oturmadı mı? Devlet-Millet kaynaşması dediğimiz, özlem duyduğumuz ideal yaşatılmadı mı? VeyaAma bundan 18 yıl önce, şu bahsettiğimiz üç madde kapsamında bu ülkede iktidardaki partiyekapatma davası açılmadı mı?

Milli Eğitim Bakanı'in müellifi olduğu genelgenin başlığı...Hangi ölçüler konuluyor o metinde?Gizlilik, mahremiyet ve insan onurunu koruyucu hassasiyetler,Gönüllülük esasıyla düzenlenecek etkinlikler,Merhamet, yardımlaşma, paylaşma, milli ve manevi değerler...Bu çerçeve, öğrencilerin kişisel alanına saygı gösterilmesi, faaliyetlere katılımın zorunlu olmaması, başkalarının inanç ve tercihlerine müdahalenin önlenmesi gibi duyarlılıkları dikkate alıyor mu? Evet!Yasal karşılığı ve sağlam temeli var mı? Ona da evet!Dün, AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanıın dediği gibi...Noel süslemeleri yapılınca rahatsız olmazlar.kılıfı altında ne idiği belirsiz saçmalıklar sahnelenirken rahatsız olmazlar.sosyal medya ve dijital platformlarda yavrularımızın türlü rezilliklere maruz kalmasından rahatsız olmazlar.çocuklarımıza bu toprakların milli ve manevi değerleri anlatılacak olsa, işte bundan hemen rahatsız olurlar!bu toprakların kutsallarıyla, bu toprakların milli ve manevi değerleriyle, bu milletin ta kendisiyle...Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği bu kırık çizgi,başlıklı malûm bildiri ile yeniden ete kemiğe büründürüldü. Erdoğan'ın,çağrısı da gösterdi ki...30. yılına yaklaşan ve bin yıl süreceği söylenip tarihin çöplüğüne gömülen 28 Şubat zihniyetinin hortlatılması söz konusu! Bununla da yetinilmeyip,diye bir tür muhtıraya teşebbüs edilmesiyle de karşı karışayız!Bu şartlar altında, Bakan Tekin'in,'gerici azınlık'duruşunu saygıyla karşılamak gerekir.Bu aşamada ve gelecek adına...MHP Genel Başkanınin tanımlamasının altına imzamızı atıyoruz.Türkiye Cumhuriyeti devleti;Başkent Ankara'dan yönetilenyapısına,Türk milleti gerçeği üzerine inşa edilenyapısına,İnançlarımız ile yönetim ilişkilerinin belirlendiğiyapısına dayanmaktadır.Nokta.