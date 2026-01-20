Anladınız değil mi milli medya neden gerekli!

Gündemin sıcak başlıkları arasında,kritik bir konuyu işlemeye devam edeceğiz.Suriye'de olup bitenleri izliyorsunuz değil mi?İran'daki toplumsal olaylara dış müdahale yöntemlerinin de farkındasınız elbette.Veya Gazze'deki gelişmelerin hem insanlık hem de bölgesel dengeler bakımından ne ifade ettiğini de muhakkak yorumluyorsunuz.Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren gelişmelerin karartmaya tabi tutulduğunu, küresel odaklarca kurgulanmış haberlere maruz bırakıldığınızı bir an için düşündüğünüzde… Olayları, Ankara'nın öncelik ve menfaatleri yerine emperyalist güçlerin bakış açısıyla ele almak zorunda bırakılmanın Türkiyemizin kaderine maliyetini öngörebilir misiniz?Bakınız, bugün yerli ve milli medya, fikir çeşitliliği içinde, benimsediği habercilik tarzına göre yayıncılığı sürdürmenin son raddesinde. Medya organizasyonunu kuran, ekipleri bir araya getiren, içerik üreten, bu amaçla masraf yapan gruplar, ana kaynakları olangöz göre göre mahrum bırakılıyorlar. Adınadenilen uluslar üstü yapılar, geliştirdikleri algoritmalarla hiçbir bedel ödemeden sadece Türkiye'de yıllık 160 milyar liralık reklam pastasına çöküp, telif ödemeye yanaşmıyorlar. Masaya oturmaya çağırdığınızda, ellerindeki asimetrik gücü size karşı kullanıp, kitleleri manipüle edebiliyorlar. Yani bir türile devletleri köşeye sıkıştırıyor, maalesef yerli medyanın nefes borusunu kesebilecek kadar ileri gidebiliyorlar.Bunlara karşı uzunsoluklu ama makûl, mantıklı, meşru zemineoturan hamleler mümkün.Örneğin, sizdediğinizde, sosyal medya şirketisizi görünmez kılmaya kalkışırsa,tezi üzerinden ilerlenebilir. Böylece malûm platform,bahanesinin arkasına kolaylıkla saklanamaz. Üstelik her algoritmik blokaj yeni bir ihlal dosyası doğurur.

***

Sosyal medya şirketleri, telif ödeme yükümlülüğünden kaçınmak içinsavunması yapıyorlar. Bu iddianın da çürütülmesi mümkün.İçeriği sıralayan, öne çıkaran, bu yolla reklam geliri üreten aktör artık pasif aracı değildir. İşin özü çok basittir.ına uğruyor mu?CevapO halde,demektir. Neden? Çünkü, içerik ona ait değildir"!Bu platformların, dijital telif yasası için mücadele veren medya gruplarını by pass etmek için başvurduklarıde yok değil. Örneğin,üyük medyadışlayan, düşük bedelligibi. Bu durumda,diye genel bir hüküm konulur veplânı boşa çıkarılabilir.Bahse konu sosyal medya şirketleri telif ödememek için ilgili ülkeyidurumuna düşürebilmekte, birtakım yenilikleri getirmekten vazgeçmekte, reklam vereni veya tüketiciyi tahrik ederek düzenleyici otorite üzerinde baskı kurulmasını da sağlayabilmekte. Bu noktadakuralı düşünülebilir.Sosyal medya tekellerine karşıyolları da aranabilir.Zira bu platformlar ancak şu üç şeyden çekinir:Gelir modelinin bozulması.Algoritmik yetkilerinin sorgulanması.Meşruiyetlerinin aşınması.Hâl böyle iken her bir kullanıcıya,ürettiğinizözgünödüyorsunuz.Farkında mısınız?" söylemi ile yol alınabilir.Neticede evrensel hukuk,dengesini gözetir. Bu yolda atılacak genelnitelikli her adım küresel düzeyde de taraftarbulur.