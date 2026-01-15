Konunun,veboyutları var.olarak bilinen Milli GüvenlikSiyaset Belgesi'ne yansıyan tehdittanımlaması var. Milli GüvenlikKurulu'nun farklı tarihlerdeki açıklamalarındaaltı çizilen risk unsurları var.Var da var yani!Sadece, milli güvenlik perspektifinden ele alırsanız, sosyal medya platformlarının bir iletişim aracı olarak,fonksiyonları da söz konusu… Türkiye tecrübesinde, özellikle seçim dönemlerine yakın MGK toplantılarında şu uyarılara sıkça yer verilmesi de tesadüf değil:yöntemlerinemaruz kalan bizim gibi ülkelerin,güvenlik politikaları yanında milli medyanınvarlığı içinalması zaruret arz ediyor.Başlı başına bu nedenle dahi yerli medyanınsürdürülebilirliği, milli beka ile birliktedeğerlendirilmesini gerektiriyor.

***

Değinmek istediğim mesele,"ile ilgili.Ama ondan önceKırmızı Kitap, MGK, Kültür veTurizm Bakanlığı, BTK işin ciddiyetininfarkında. Meclis'te dijital mecralar bağlamındaözel bir komisyon da kuruldu.Ele alınmayan detay, önerilmedik formülkalmadı! Yani neyin, nasıl yapılacağıbelli. Lâkin aylardır sonuç odaklı bir hareketyok.Eyvallah! Tespit var, taslak var,bakan da var maalesef gören yok!Bir an önce yapılması gereken kanuni düzenlemenin maddeleri çok net…Bu manada Türkiye'nin temel hedefi; haber, video, müzik ve görsel içeriklerden ekonomik değer üreten dijital platformların (Google, Meta, YouTube, X vb.) telif sorumluluğunun açık ve bağlayıcı hale getirilmesi.İçerikten istifade eden platformlarınsorumluluğu somutlaşmalı.bahanesinekapılar kapatılmalı.Lisanslama ve bedelini ödememekanizması oluşturulmalı!Buradadijital telif düzenlemesinin merkezindeyer almak durumunda…İstenenler de gayet makul…Kaldı ki bu yaklaşım, AB Dijital Tek Pazar Telif Direktifindeki modelle de örtüşüyor. Bu vesileyle bir şantaj taktiğine de dikkati çekmekte fayda var!Ne zamangündeme gelse, yabancı menşeli sosyalmedya şirketleri,Tam dabu nedenle, dijital platformların cari gücünübir baskı aracı gibi uygulamasına geçitverilmemesi, algoritmik ayrımcılığa karşışeffaflık sağlanması gerekiyor!