üzerine yazı yazmak hem kolay hem de zor. Kolay. Çünkü sürekli malzeme veriyorlar. Zor. Çünkü,deyiveriyorlar. Oysa ölçümüz gayet sade ve net… Nedir o? Ülkeyi yönetmeye talip olan bir partinin gerek genel merkez gerekse yerel yönetimler düzeyinde sergilediği performans… Yani,arasındaki kırık çizgiler CHP'yi ele almayı gerekli kılıyor.ilenin birbirinin tamamlayıcısı değil, Silivri merkezli aktör dayatmasının zoraki uzantısı olduğu ayan beyan ortaya çıkıyor.Söğütözü'ndeki CHP MYK'sı ile Çevre Sokağa gönderilenadlı suni yapılanma açısından tablo, yukardakinden farklı durmuyor.CHP Genel Başkanıin üzerindeki,ipoteği başlı başına soru işareti olmayı sürdürüyor.vs. vs.… Hangi ahlaki ya da insani değerle kamufle edilirse edilsin, arka plânı tam manasıyla çözülememiş girift ilişkiler yumağıgeçiştiriliyor.Özel, cumhurbaşkanı adaylığı başlığı açıldığındaima bile ettiğinde açık ve örtülühemen sınırlanıveriyor. Silivri'deki haftalık olağan görüşmede biçilen elbise Özel'e veya CHP'ye dar geldiğinde, İmamoğlu ya yapay zekâ ile konuşturuluyor yada yazılı soru-cevap yöntemiyle sahne alması sağlanarak Ankara'dakiler yeniden hizaya getirilebiliyor.Esasen, eski CHP genel başkanınun fark ettiği ama müdahaledegeç kaldığıdün olduğugibi bugün de çözülmeyi bekliyor! KemalBey, seri seçim başarısızlıkları ileri sürülerektasfiye edilmiş olsa da açıktan yaptığıbir gün bir şekilde gündemegeleceği, er ya da geç büyük yüzleşmeyaşanacağı asla unutulmuyor! Kaldı ki…Özel ve arkadaşlarının olağanüstü ve olağankurultaylarlamaddi ilişkiler ağı ve dış operasyonayağı siyasi hafızada capcanlı duruyor.

***

Bu kısa hatırlatma ve genel tespitlerden sonra Kasım 2025'e dönmekte ve bugünkü iz düşümüne bakmakta fayda var.Kasım 2025 bizleri, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'na götürüyor. Kimilerine göre,kimilerine göre,o kurultay, Kasım 2025'teki 38. Olağan Kurultay'ın adetaözelliğini taşıyordu.Birinde,vardı, diğerinde iseİki kurultay arasındaki tek fark,Kasım 2025'te tutuklu olan İmamoğlu'nun,parti yönetimini istediği gibi şekillendirmeyibaşaramamasından ibaretti. Bunarağmen,olarakkalabildi vesöylemini diri tutabildi.7 hafta önceki kurultayda,delegeyle buluşması, duygusal içerikle bezeli konuşma retoriği benimsemesi, ülkenin geleceği için bedel ödeyen aday portresi çizmesi tesadüf değildi. Bugün anlaşılıyor ki doğrudan damara girerek siyasal yükleme denemesine girişmesi İmamoğlu için bir pilot projeydi.Mart 2026'da merakla beklenen duruşmada İmamoğlu'nun, hakkındaki ciddi iddialara, sağlam savunmayla karşı çıkacağını düşünenler yanılıyor olabilir. Ankara'daki,, Ekrem Bey'in asıl olayı perdeleyerek,okumaya hazırlandığını gösteriyor. İddialar, itiraflar, etkin pişmanlıklar İmamoğlu celsesinde karşılık bulmazsa şaşırmamak lazım.