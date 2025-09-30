Cumhurbaşkanı'ın, Beyaz Saray'da ABD Başkanı'la gerçekleştirdiği görüşme, merakla olduğu kadarsaikiyle de yakından takip edilmiş görünüyor. Zirvenin Türkiye'deki yansımaları, Cumhurbaşkanımıza yöneltilen sorular üzerinden üretilen spekülasyonlar, ele alınan dosyalardaki son durum, seyahati izleyen gazetecilerin arka plan edinip edinmediği epeyce tartışılmış. Ateşi harlanan polemiğe girmeden çok net söyleyebilirim ki Sn. Cumhurbaşkanı'na sormayı isteyip de soramadığım soru olmadı. Kaldı ki soruların çerçevesi gazetecilerin tercih ve önceliklerinden ibaret olup, röportaj/sohbet sırasında Cumhurbaşkanı'nın anlatım akışına göre, uygun zamanlamayla araya girilerek veya tamamlayıcı sorular da soruldu, soruluyor da.Beyaz Saray'da ela alınan dosyaların önemli bir bölümü içindemek, kanımca yanıltıcı olmaz. Elbette Sn. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi bir görüşmeyle tüm meselenin halledilmesi beklenemez. Mühim olan, iki tarafın iradesinin ortak paydada buluşması ve ileriye dönük adım atma niyetinin pekiştirilmesi. Nitekim bugünkü ajandanın neticelendirilmesi için farklı tarihlerde farklı fırsatlar da doğacaktır. Örneğin, Temmuz 2026'da, Ankara'da toplanacak. Zirve öncesi ABD Başkanı Trump'ın resmi ziyaret için Türkiye'ye gelmesi de gündemde...

***

Takdir edilecektir ki gizlilikderecesi olan bu tür görüşmelerden perde arkasıbilgi almak kolay olmadığı gibi sorumluluk dagerektiriyor. Henüz nihayete ermemiş ama formülübulunmuş, üzerinde çalışılan hususlardanbenim ulaşabildiklerim özetle şöyle:CAATSA diye bilinen yaptırımların kaldırılması detaylıca konuşulmuş. Hindistan'ın da Rusya'dan S-400 sistemi aldığı hatta aktive ettiği fakat yaptırım uygulanmadığı hatırlatılmış.ifadesi güçlü şekilde vurgulanmış. Başkan Trump, Başkan Yardımcısı'edemiş. Yaptırımların bir Başkanlık Kararı ile kaldırılmasının mümkün olup olamayacağı değerlendirilmiş. Yaptırım yasasındaki kesin ifadeler nedeniyle ancak Kongre'de bir düzeltme yapılabileceği belirtilmiş. Hava ve füze savunma sistemi tedarikinin değil de aktif hale getirilerek kullanıma açık tutulmasının yeni kriter olabileceği üzerinde durulmuş.Türkiye'nin, F-35 programına dönüş talebi ile parasını ödediği uçakların teslimi de Başkan'ın ekibi ile ele alınmış. Trump, yaptırımların aşılması için alternatifli çalışma yapılmasını istemiş ama klâsik tarzını sergilemeyi de ihmal etmemiş:Bu sırada, espri ile karışık bir öneri de iletilmiş:F-16 alımı ve motor tedariki başlığında müzakere,Tahmin edileceği gibi Türk heyeti, Blok 70 F-16 alımı için önceki yönetim döneminde Kongre'den onay çıktığını ama fiyatın aşağıya çekilmesi gerektiğini söylemiş. Bu konuda teknik görüşmelerin devamı kararlaştırılmış.Gazze bağlamında ise ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi'un 21 maddelik planı masaya gelmiş ve Trump bu plâna sahip çıktığı izlenimi vermiş. Modele göre, Hamas silahtan arındırılacak, yeni yönetimde yer almayacak. Gazze'de, Körfez başta olmak üzere, Türkiye'nin de dahil edilebileceği garantör ülkelerin desteklediği teknokrat yönetimi kurulacak, barış gücü konuşlandırılacak, zorla göç durdurulacak, İsrail askerleri kademeli şekilde çekilecek, esirler ve cenazeler teslim edilecek, bölgenin yeniden imarına başlanacak.Trump-Erdoğan görüşmesinde,da gündeme getirilmiş. Trump, yakın bir zamandaile görüştüğünü hatırlatıp, Erdoğan'a dönerek,demiş. Sonra,diyerek bu noktadaki beklentiyi paylaşmış.Ve nihayet... Bankanın halka açıklık durumunu gözeterek ifade edebilirim ki bu dosya sürüncemede bırakılmayacak ve çözüm yoluna konulacak. Sürecin hukuk davası bağlamında nihayetlendirilmesi söz konusu olacak.