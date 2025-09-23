BM binasının önündeyiz. Tam karşımızda bütün ihtişamıyla Türk Evi yükseliyor. Her gelişimizde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Burada gündem elbette "Gazze- Filistin." Türk-Amerikan ilişkilerinin alacağı yeni şekil ve bölgesel meseleler perşembe günü Washington DC'de masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beyaz Saray tarafından özellikli protokolle ağırlanacak.

New York'a, BM 80. Genel Kurulu'na dönecek olursak...

Neden Gazze? Çünkü kurallı uluslararası sistem 40 km. uzunluğunda 6-12 km enindeki o küçücük kara parçasında hayat mücadelesi veren 2 milyon insanın kaderine endekslendi de ondan. Ya İsrail'in soykırımı durdurulacak ya da yeni bir dünya kurulacak. Artık tek ve son çare Siyonizm'in karanlık emeline ulaşamaması ve bağımsız Filistin devletinin tanınması.

Olup bitenler Türkiye için neden önemli?

Öncelikle, sonuçları çok ağır olacak büyük bir coğrafi ve siyasi kırılma yaşanmakta da ondan! Kuşkusuz insanlık ve Müslümanlık adına da net duruş gerekli. Bilhassa ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın ebediyen dimdik ayakta durması olmazsa olmazımız.

Hal böyle iken...

Filistin ve Kudüs adına eşsiz bir mücadele ortaya koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Gazze'yi gözden çıkarmakla suçlamak da neyin nesi? Dilerseniz CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ortaya attığı iddianın, spekülatif yönünü ayıklayalım ve işin gerçeğini yazalım!

Efendim neymiş? Cumhurbaşkanımız, Başkan Trump'ın oğlu ile gizli bir görüşme yapmış! Filistin davasını unutmuş! F-16, Boeing alımı pazarlığı yapmış!

"El-insâfü nisfu'd-dîn/İnsaf dinin yarısıdır."

Bir defa gizli görüşme yok, özel görüşme var. Gizli görüşme ile özel görüşme çok farklı formatlar. İkincisi, baş başa bir görüşme yok, heyet kabulü var. Üçüncüsü, randevu talebi karşı taraftan gelmiş ve içinde ABD'nin Türkiye'deki fahri konsolosu bile hazır bulunmuş. Ve nihayet görüşme kapsamı kısa bilgilendirme ile paylaşılacakken Amerikalılar, "Bu ziyareti medyaya yansıtmayalım. Burada siyasi bir nedenle bulunmuyoruz. Bizim Dışişleri, görev alanlarına giriliyor algısından rahatsız oluyor" diye rica etmişler. Özetle, gizli kapaklı, alengirli bir durum yok.

F-16 alımı derseniz, ta Başkan Biden döneminde Kongre onayı çıkmış bir süreç. Boeing alımı deseniz, sektördekilerin aylardır bildiği konu.

Netice olarak...

Türk-Amerikan İş Konseyi ile Amerikalı önde gelen iş insanları ile Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi üyeleriyle bir araya gelen ve Türkiye'de doğrudan yatırıma, teknoloji transferi ile ortak üretime davet eden Cumhurbaşkanını, sırf "siyaset yapıyoruz" söylemi ile ucuz siyasi argümanlarla hedef almak CHP'ye fayda sağlamadığı gibi bumerang misali dönüp kendisini vuruyor!