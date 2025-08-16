Türk siyasi tarihine damga vuran 24 yıl. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı çeyrek asır. Her türden darbe girişimine, parti kapatma davasına, büyük kopuşlara rağmen dimdik ayakta duran parti yapısı.14 Ağustos 2025, AK Parti'nin 24. yaş günü idi. Tabii demokrasimiz açısından ibretlik bir tablo da vardı. Bu öyle bir tabloydu ki AK Parti'nin önemini ve gerekliliğini bir kez daha tescil ediyordu. Çok partili hayatımız 79 yaşında iken iktidar partisinin sadece 24 yaşında olması elbette düşündürücü idi. Demokrasimizin ne kadar yara bere içinde bırakıldığını, siyasetin ve siyasetçinin nasıl biçildiğini gösteren bu gerçeklik AK Parti'nin,reformlarının da önemini gösteriyordu.dizisi, Türkiye'ye çok şey kattı. Ama şimdi,Cumhurbaşkanı'ın 24. yıl konuşması medyada geniş biçimde yer aldı. Bize düşen görev, satır aralarındaki kritik mesajları ele almak ve gelecek adına taşıdığı anlamı vurgulamak olacak.

***

Üzerinden epey bir zaman geçti. Şu an AK Parti Genel Başkan Vekili olanile sohbet ediyorduk. Efkan bey, AK Parti'nin devleti iyi yönetmek için gösterdiği çabayı anlatırken çarpıcı bir örnek vermişti:Yani... Hem millete hizmet kesintisiz sürdürülüyor hem de milletin lehine işlemeyen köhnemiş sistem değiştiriliyordu!Buradan, Sn Cumhurbaşkanı'nın,'dan alıntı yaparak AKParti'ye uyarladığı özlü söze geçecek olursak...Yeniliklere açık olmak, bilim ve teknolojiyeuyum sağlarken köklerini, kültürel mirasını vetarihî birikimini kaybetmemek.Gelenekten doğan değerleri yeni şartlarlauyumlaştırmak, durağanlığa takılıp kalmadanyenilenmek!

***

Bu vesile ile üzerinde mutlaka durulması gereken asli husus iseolmalı.Yalnızca terör sorununu çözmeyi değil, terör tehdidini ve ihtimalini tamamen sıfırlamayı hedefleyen bu güçlü irade için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu cümlesini de başköşeye not etmek lâzım:"Terörsüz Türkiye gerçekliğini" gelecek nesillere bırakılacak en büyük miras olarak nitelendirdiğini de unutmayalım!

***

Her şeyden önce... Türkiye Yüzyılı iddiası dün olduğu gibi bugün de dinamizmini koruyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın,'bitti''bitmeyeceğini'sözünü, 2027/28 yılları vesonraki dönemler için referans noktası kabuletmek gerek!AK Parti'nin, siyasette yeni merkez inşa eden kitle partisi özelliğinden istifade ile şu ya da bu şekilde kadrolarına katılan, esasen partiye yük olan, imajına zarar veren aktörlerin titizlikle ayıklanması.AK Parti'nin, millet adına devleti idare eden karakterini ve uzun iktidar dönemini görerek partiye yaklaşan, konjonktürden yararlanarak pozisyon alan, parti adına konuşuyormuş izlenimi veren isimlerle mesafenin açılması.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hakiki anlamda uygulanabilmesi için siyaset kurumu ile halk ve bürokrasi arasındaki ilişkilerin gözden geçirilmesi.en geniş yelpazede atılacak adımlar sayesinde, kamu kuruluşları ve bürokrasinin Türkiye Yüzyılı gereklerine hazır hale getirilmesi!