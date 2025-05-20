1800 metre rakım. 300 metreye varan uçurumlar. Her yer kayalık. Çukurların içi meşelik. Girintisi çıkıntısı çok. 10 metre çıkıp 10 metre inmek zorunda kalabiliyorsunuz. Arazideki askerler normalde saatte 4 kilometre yol katederken, bu sahada 4-5 kilometreyi bir gecede ancak geçebiliyor!Hafızalarımıza şehit haberleriyle kazınan, terörden muzdarip bir coğrafyadan bahsediyorum.şeklindeki açıklamaları düngibi hatırlıyorum.Tahmin ettiğiniz gibi Şırnak'ın 20 km. batısında yer alan'dan söz ediyorum.Türkiye'nin en büyük petrol keşfinin yaşandığı dağın zirvesindeyiz. Büyük önder'ün istiklal meşalesini yaktığı o muazzam günün yıldönümünde, 50 metrelik bayrağın altında, gençlerle birliktene eşlik ettik.Yakın zamana kadar gözyaşlarımızınbu vatan topraklarında şimdi göğsümüzdolaşmak bambaşka bir duygu.32 yıl önce ilk kez gördüğüm Şırnak, PKK'lı teröristlerce basılmış, kurşun izi olmayan ev kalmamıştı. Farklı tarihlerde yine Şırnak'a geldim. Hele bir seçim gezisi vardı ki unutmam mümkün değil. Terör örgütünün emriyle esnaf korkudan kepenklerini kapatmış, vatandaş perdelerin arkasına saklanmıştı.Cumhurbaşkanı'ın ifadesiyledenir ya aynı öyle bir durum.Elbette "iradesinin bu değişimde katkısı büyük. Lakin terörle mücadelede katedilen olağanüstü mesafenin de bu huzur ortamındaki rolü inkar edilemez. Enerji Bakanı'ın davetiyle iştirak ettiğimiz, Meclis Başkanıve milletvekillerinin de bulunduğu Gabar programı her bakımdan tarihi değerdeydi.Öncelikle Milli Enerji ve Maden Politikası'nı ortaya koyan eski Enerji Bakanı'ı anmadan geçmek olmaz. Kuşkusuz o politikanın oluşum aşamasında mutfak çalışması yapan, bugün uygulayıcı olarak çıtayı daha yükseğe koyan Bakan Bayraktar da ayrı bir teşekkürü hak ediyor.Gabar'da daha bir yıl önce 37 kuyudan senelik 42 bin varil ham petrol çıkarılırken, bugün itibarıyla üretimin 82 bin varile çıktığını anlatmak sanırım epeyce fikir verir. Günümüz Türkiye'si petrol ve gazı sadece ülke sınırlarında değil Pakistan'dan Libya'ya, Somali'den Macaristan'a kadar en geniş alanda arayıp bulmaya çabalıyor.Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nın milli ekonomiye katkısı ne ise görünür gelecekte Diyarbakır'da çıkarılması planlanan kaya petrolünün ekonomiye katkısı da en az o kadar olacak.Siyasi istikrar, toplumsal huzur ve güven, ekonomik öngörülebilirlikle bir araya geldi mi, Türkiye'nin başaramayacağı iş, aşamayacağı engel yok!