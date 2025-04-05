Ülkeyi yönetme iddiasındaki bir partinin iç karışıklıklarla malul olması bir yana, yenilir yutulur olmayan akçalı kirli ilişkiler noktasında üç maymunu oynaması hakikaten ibretlik. 1994'te sosyal demokratlara yerel iktidarı kaybettiren İstanbul merkezli skandalın, 2025 şartlarında bir başka versiyonuyla tekerrür etmesi hiç mi iç muhasebe yapmayı gerektirmez? Veya... Yarın gerçekleştirilecek CHP olağanüstü kurultayının siyasi bagajlardan kurtulmaya vesile olmasını beklemek neden aşırı iyimserlik olur?'nun bilinen, bilinmeyen defolarına rağmen, sadecediye görülmesi, CHP'lilerde niçin bütün kusurları örtmeye yeter? Asırlık Halk Partisi nasıl olur da cumhurbaşkanlığı seçimini sürükleyebilecek alternatif isim ya da isimler bulamaz?İktidara atfettiği eksiklikleri bugün kendine gerekçe yaparak düştüğü çelişkiyi seçmene izah etmesindeki güçlükleri göremez mi?2010 yılından bu yana, yani'nun genel başkan seçildiğikurultaydan bugüne gömleğin ilk düğmesiniyanlış ilikleyen ve karanlıkta kalan sorularıcevapsız bırakan CHP kurumsal kimliği,Kemal Bey'in tasfiye edilmesi planı için dahabüyük yanlışlara katlandığını neden anlamakistemez?Ekim 2022'de Kılıçdaroğlu, ABD'yeyalnızca bilimsel ve teknolojik yenilikleri yerindeincelemek için gitmiş olabilir mi? Asıl maksadıneydi?Aralık 2023'te, Kemal Bey Almanyagezisine gönderilirken, İmamoğlu'nunaynı gün karar çıkabileceğinineden öngöremez ki?Kemal Kılıçdaroğlu, apar toparAlmanya'dan dönmeye çalışırken, (genelbaşkanın yokluğunda) Saraçhane'de mitingdüzenlemek hangi aklın eseriydi mesela?O davada siyasi yasak istenenİmamoğlu niçin o kadar sevinçliydi? EkremBey, dönemin'le, belediyedeki makamındaşovu yaparken neyi murad ediyordu?2.5 yıl öncesinden Saraçhane'yiçeviren ekip/ler neyinprovasını yapıyordu?Siyaseten hassas günlerdegibi isimler İstanbul'da, Ekrem Bey'leve Ekrem Bey için hangi faaliyetlerin içindeydi?İmamoğlu, Eylül 2023'tediye ortaya çıkarken neye ve kimlere güveniyordu? İstanbul'dan Ankara'yı, CHP Genel Merkezi'ni dizayn edecek gücü nereden buluyordu?Ekrem Bey patentli değişim dalgasındanasıl sörf tahtasına çıkarıldı? Kendisine biçilen rol neydi?İmamoğlu, 38'inci olağan kurultayda Kılıçdaroğlu'nu devirir, Kemal Beyder, kurultayaiddiası ayyuka çıkarken, koskoca CHP delegeleri nedenkesilir ki?İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan beri gelen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de taşıdığı çetrefilli ilişkileri ve yöntemleri yavaş yavaş uç verir, hatta belediyeye iş yapan müteahhitlerin hizaya çekildiği her köşebaşında konuşulurken CHP'deki disiplin mekanizmaları neden harekete geçirilmez ki?İmamoğlu'na,olması taktiğini verenler, düzenli olarak Ankara'ya gelmesiyle ne tür ilişkileri koordine etmeye çabalıyordu?CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alımında milyonlar balya balya toplanırken Ekrem Bey'in,açıklaması, genel merkezde neden normal karşılandı da açıktan işleyen para trafiğinin kaynağı ve aradaki isimlerin İmamoğlu'nun mutemet adamları olması niçin hiç şüphe uyandırmadı?Bütün bunlar, açık kaynaklardan ulaşılabilecek birkaç hatırlatmadan ibaret. Bu sorulara cevap vermesi gerekenler ise şimdilik dokunulmazlık zırhının arkasındalar!Başta CHP olmak üzere Türk siyaseti ciddi bir yol ayrımına geliyor.Görelim Mevla neyler?Neylerse güzel eyler inşallah...