Kanımca, kapsamlı bir "Enflasyon Zirvesi" düzenlemesi veya "Ekonomik ve Sosyal Konsey'in" canlandırılması gerekiyor. Evet, enflasyonda düşüş sürüyor. Politika faizi, Para Politikası Kurulu tarafından kontrollü şekilde aşağıya çekiliyor. Lâkin kurların seyri dikkate alındığında, kredi genişlemesine ve tüketime ilişkin makro ihtiyati tedbirler hesaba katıldığında ve nihayet yüzde 42.5 seviyesindeki gösterge faizi göz önünde bulundurulduğunda enflasyonda gerileme gözlenmesi de zaten beklenen bir durum. Oysa Türkiye, 2019 yılından bu yana dalgalı seyir izleyen enflasyonun baskısını hissediyor. Özellikle dar ve sabit gelirliler bakımından gerek satın alma gücü gerekse gelir dağımı yönüyle aşındırıcı süreçler yaşanıyor. Haliyle yapılan büyük fedakârlığa rağmen hedeflenen enflasyonla gerçekleşen enflasyon arasındaki makas bir türlü kapanmıyor. 2019'dan itibaren Merkez Bankası tarafından Hükümete gönderilen mektupların içeriğine bakıldığında da hemen hemen aynı gerekçeler ileri sürülüyor. Neticede, düşüş eğilimindeki enflasyona rağmen piyasalar, Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon öngörüsünün üzerine kendi marjını da ilave ederek bir yol tutturmaya çalışıyor.

Bakınız, tarihi hafıza bize neyi işaret ediyor?



30 Ocak 2020 tarihli mektup (7 sayfa) Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal tarafından Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak'a yazılmış:

... 2019 yılsonu enflasyonu hedef aralığının üzerinde gerçekleşmiştir... Enflasyondaki yüksek seviyenin geçmişe endekslenme kanalıyla ücretlere ve fiyatlara yansıması belirleyici olmuştur... Enflasyonun hedefin üzerinde kalmasının bir diğer nedeni de gıda fiyatlarıdır.



1 Şubat 2021 tarihli mektup (10 sayfa) Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal tarafından Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a yazılmış:

... 2020 yılsonu enflasyonu hedef aralığının üzerinde gerçekleşmiştir... Hizmet enflasyonu katılık sergilemiştir... Hizmet enflasyonundaki artışta gıda fiyatlarındaki görünüm ve birikimli döviz kuru etkileri öne çıkmıştır...



31 Ocak 2022 tarihli mektup (2 sayfa) Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu tarafından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye yazılmış:

... Tüketici enflasyonu, 2021 yılsonunda yüzde 5 hedefi etrafında belirlenen belirsizlik aralığının üzerinde gerçekleşmiştir... TCMB sürdürülebilir fiyat istikrarını hedefleyen bir çerçevede, kısa vadeli geçici kazanımlar yerine uzun vadeli ve kalıcı başarı sağlayacak şekilde geniş kapsamlı bir temel para politikası gözden geçirme sürecini başlatmış bulunmaktadır...



31 Ocak 2023 tarihli mektup (3 sayfa) Şahap Kavcıoğlu tarafından Bakan Nureddin Nebati'ye yazılmış:

... 2022 yılı enflasyonu, hedef aralığının üzerinde gerçekleşmiştir... TCMB, fiyat istikrarını kalıcı şekilde tesis etmek için Liralaşma Stratejisi'ni kararlılıkla uygulamaya devam edecektir.



5 Nisan 2024 tarihli mektup (5 sayfa) Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yazılmış:

... 2023 yılı enflasyonu, hedef etrafında konulan belirsizlik aralığının belirgin şekilde üzerinde gerçekleşmiştir... Kredi büyümesinde gözlenen yüksek oranlı artışlar, ücret güncellemeleri ve hane halkına yapılan transferler yılın ilk yarısında enflasyon üzerinde talep yönlü unsurların etkisini belirgin hale getirmiştir... Hizmet enflasyonundaki katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyon üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır!



7 Şubat 2025 tarihli mektup (5 sayfa) Fatih Karahan tarafından Bakan Şimşek'e yazılmış:

...Tüketici enflasyonuna en yüksek katkı hizmet fiyatlarından gelmiştir. Bu kapsamda, kira ve eğitim kalemleri öne çıkmıştır... Enerji ve işlenmemiş gıda kalemlerindeki enflasyon, yüksek seyri ile ayrışmıştır... Para politikasının görece etki alanı dışında kalan taze meyve ve sebze fiyatları mevsim normallerinin üzerinde artarak enflasyon gerçekleşmeleri ile beklentilerini olumsuz yönde etkilemiştir...

NOT: KADINLARIMIZ... HAKLARI ÖDENMEZ...

Dünyaya getiren onlar. Besleyip büyüten onlar. Baş tacımız, kadınlarımız...

Ninniler söyleyen onlar. Sevgiyi öğreten onlar. Kalbimizde onlar. Gönlümüzde onlar...