Öyle bir konuşma ki...Etkilenmemek mümkün değil.Mesleki kıdemi yeten bizlere merhum Turgut Özal'ın, "Türkiye'ye zaman zaman bir de dışarıdan bakmak" sözünü çağrıştırıyor!Putrajaya Kongre Merkezi'ndeki 4 bin kişilik salon, ellerinde Türk ve Malezya bayrakları taşıyan gençler ile kamu görevlileri tarafından tıklım tıklım doldurulmuş.Konuşmacının her cümlesi, bir öncekini aşıyor. Dinleyenler,demekten kendini alamıyor......Türkiye'de, günlük fırtına içinde elbette pek çok tartışma konumuz var. Siyasetin sertleştiği anlar da az değil. Polemik desen had safhada. Elbette demokratik bir toplumda olması gereken çok sesliğin kendine özgü yansımaları bunlar. Ama biz, birbirimizle didişiyor, enerjimizi heba ediyor, neredeyse karşımızdakini yok etmeye kadar savruluyoruz. Manzara sağdan bakınca da böyle soldan bakınca da...Bahsettiğim konuşmadanbazı cümlelerin altını çizelim..., Türkiye'yibambaşka bir seviyeye çıkarmışve ulusal gururunu büyütmüştür.Ülkesini küresel sahnede eşi benzeriolmayan vazgeçilmez bir jeopolitikküresel bir güç haline getirmiştir.Erdoğan, tarihin ne gerektirdiğiniçok iyi anlıyor. Tarih, herzaman cesurlara destek oluyor, zayıflarıönemsemiyor. Bunu çok iyi biliyoruz.Ve nihayet...Malezya Başbakanı'in,tespitiyle salonun enerjisidoruğa çıkıyor. Enver, işin özünede inerek mesajını şöyle tamamlıyor:

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Cumhurbaşkanı'ın Malezya, Endonezya vePakistan'ı kapsayan Asya seyahatininilk durağı Kuala Lumpur'dayız.Hanımefendi ve'ın yanı sıra DışişleriBakanı, EnerjiBakanı, MilliSavunma BakanıSanayi BakanıTarım BakanıTicaret Bakanı, TürkDevletleri Teşkilatı (TDT) AksakallarKonseyi BaşkanıCumhurbaşkanı Dış PolitikaBaşdanışmanıve İletişim Başkanıda heyette.Programın en dikkat çekici yönü ise savunma sanayi ve Türk özel sektörünün DEİK Başkanıöncülüğündeki pazar açılımları.Savunma Sanayi Başkanı, TUSAŞ Genel Müdürü, ASELSAN Genel MüdürüHAVELSAN Genel Müdürü, Roketsan Genel Müdürü, Baykar Teknoloji CEO'subu seyahatin gündemi en yoğun ve ilgi gören isimleri...Güneydoğu Asya'dan izlenimlerimizi aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik şöyle noktalayalım...Erdoğan: