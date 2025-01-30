Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasının daha ateşi sönmemişken siyaseten başlatılangiderek tırmanıyor. Gözaltına alınan veya tutuklananlar, ilk ifadelerinde kendilerinden başka herkesi yangının faili gibi gösterdikçe ailelerin acısına, acı ekleniyor. Ve maalesef zinde odaklar da kamuoyunu yönlendirmek hatta yargıyı etki altına almak için sorumluluk tayini yapacak, kusur oranı belirleyecek kadar ileri gidiyor. Sosyal medyada kurulan mahkemeler, ön yargıyla (!) hüküm verme pervasızlığı sergileyebiliyor.Bugün bu anda; kişi, kurum, parti vb. boyutuna girmeden, ilkesel ve yapısal anlamda bazı konuların altını çizmek, gelecek adına somut tespit ve önerilerimizi ortaya koymak durumundayız!Her şeyden önce,düsturunusiyasetinin odağına almış bir iktidariçin, dava ve misyonunun varoluşsaltemellerini gözeterek hareketetmek mutlak zorunluluktur. NitekimCumhurbaşkanıgerekMKYK gerekse AK Parti grup toplantısındatutumunu çok net biçimde açıklamıştır:... Vatandaş açısındanesastır. Bireyler,kamu kurumlarının ve uyguladıklarımevzuatın yaşamsal teminat verdiğinidikkate alır. Bu itimat... Uçağa binerkende böyledir, bankaya para yatırır ya dabir otelde konaklarken de... Vatandaş,kendisi adına gerekli önlemin alındığını,denetimin yapıldığını kabul eder. Yani... Yaşatmayan mevzuat mazeret değildir. İşte bu nedenle devletin olduğu her yerdeilkesi gözetilir. Devlet, sırf devlet olma vasfı nedeniyle vatandaşına karşıolduğunu peşinen hesaba katar. Bunun anlamı, kusurlu olup olmadığına bile bakılmaksızın idareye,yüklenmesidir!

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...AK Parti'nin 23 yıla yaklaşan iktidar ve icraat döneminin en büyük başarısı, siyasetin merkezineoldu. Devlet, hakiki manada, milli iradeden alınan yetki ile millet adına yönetilen organizasyona dönüştü. Devletin demokratikleşmesi, vesayetin geriletilmesi, meşru siyasi alanın genişletilmesi sonucunu veren gelişmeler,tanımlamasını hak edecek şekilde tarihe geçti.Lâkin sanki bir şeyler eksik kaldı. Bürokratik katılıklar kırılır, hükümet sistemi anayasal zeminde değiştirilirken,eş anlı gerçekleştirilemedi! Büyük ölçüde bu yüzden... Kurallar, standartlar ve sunulan ürün/hizmetten ziyade bütün bu çerçeveyi zorlayan, kenarından köşesinden dolanan istisna ve muafiyetlere fazlaca kapı aralandı.tarzı yorum ve taleplerle siyasetçi adeta köşeye sıkıştırıldı.... Ortak geleceğimizin ve ortak çıkarlarımızın korunması için...Kurumları aşındıran, kuralları önemsizleştiren aktör ve faktörleredemek için bir şansımız daha var!Önemli olan insan, önemli olan halk sağlığı, önemli olan milletin menfaatidir. Kurum ve kurullar bunun için vardır. Siyasetçi de meşru ve makul olanın yanında durarak, bürokrasi çarkını doğu ve düzgün işletmekle yükümlüdür!