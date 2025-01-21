Başkan'ın ikinci dönemi dün resmen başladı. Dünyanın geleceğine ve Türk-Amerikan ilişkilerinin olası seyrine ilişkin merak halâ zirvede. Trump'ı,bulanlar kadar,nedeniylegörenler de az değil. Elbette Ankara da Trump ve ekibiyle ilgili ayrıntılı analizlerden sonra belli ön sonuçlara ulaşmış ve hazırlıklarını yapmış durumda.Öncelikle, dünya genelindehâkim olduğunuhatırlatalım! Ki Trump da bununtuzu biberi olabilir. Dünya EkonomikForumugösteriyor ki…Katılımcıların ilk 10 risk öngörüsünde şubaşlıklar ağır basıyor:Devletlerarasısilahlı çatışma ihtimali %23.Aşırı havaolayları (kasırga-yangın vb) %14.Jeoekonomik çatışma eşiğinin aşılması %8.Dezenformasyon ve bilgi kirliliği %7.Toplumsal kutuplaşma%5.Ekonomikküçülme %5.Küresel sistemde köklüdeğişiklik %4.İşsizlik %3.İnsanhak ve özgürlüklerinin erozyonu %2.Eşitsizlik %2… Bu tabloya bakıldığında veBaşkan Trump'ın göreve başlamadan önceyaptığı açıklamalar da dikkate alındığında,benzerine tarih kitaplarında rastlanan sancılıbir geçiş döneminin insanlığı beklediğisöylenebilir. Buna bir de eski BaşkanBiden'ın,diye nitelendirdiğişirketlerinileeklendiğinde oldukça inişliçıkışlı ama yüksek tansiyonlu yıllara sürüklenmekteolduğumuz bir gerçek!Trump'ın, sıcak çatışmaları sona erdirme veya uzak durma iddiasına karşınvepolitikası ile ilerleyeceği hesaba katıldığında, sonraki yıllarınsöylemek yanıltıcı olmayacak. Malların, sermayenin ve insanların serbest dolaşımına getirilecek her türlü kısıtlamanın küresel büyümeyi yavaşlatacağına, farklı türde çatışmaları tetikleyeceğine ise kuşku yok!Bilhassa ABD-Çin rekabetinin erişeceği boyut, Asya-Pasifik'te sergilenecek güç mücadelesi, ve Avrupa'nın güvenliği meselesi yepyeni ittifaklara ve bölgesel işbirliklerine kapı aralayacak. Bir bakıma Trump'ın dünyası ile gerçek dünyanın kavgasına tanıklık edilecek!

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… Başkent'tekitahlillere göre;Trump'ın icraatının ilk aylarında,daha çok ABD'nin içine ve yakın coğrafyasınaodaklanacağı, ajandasında iç meseleleringeniş yer tutacağı öngörülmekte.Birinci başkanlık döneminden aldığıderslerle veya tecrübesiyle (!) Trump'ınhemen bilek güreşinegirmeyeceği, Amerikan halkına sempatikgelecek popülist kararlara yöneleceği tahminedilmekte.Önceki Başkan Biden ve ekibininyönetsel yetersizliklerine bolca vurguyapılacağı anlaşılan 2. Trump'lı günlerde,söylemiadına,radikal kararlaraağırlık verileceği düşünülmekte.Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşınısonlandırma, İran'ı mutlak izoleetme, Ortadoğu'daki çatışmaları durdurmapolitikasında pragmatik davranacağı,bu nedenleyöneleceği ama bu yaklaşımınınbeklenmekte!… Türkiye ile ilişkilerindeveesasalınacağı, birbirini iyi tanıyan iki aktör olarakve'ın karşılıklı iknakabiliyetlerinin ön plâna çıkacağı genelkabul görmekte!