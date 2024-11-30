Kamuoyunun yakından takip ettiği, maalesef siyasal alana da sirayet edennihai karar aşamasına gelmek üzere. Milli Savunma Bakanlığı'nın çok yönlü olarak sürdürdüğü incelemelerin yanı sıra teğmenlerin ifadeleri de ilginç boyutlar içeriyor.söylemi üzerine bina edilennin Kara Harp Okulu'ndasıralı komutanlar tarafından önceden bilindiği,teğmenlerin ısrarla bu seremoniyi gerçekleştirmekiçin başvuruda bulundukları, ancak kendilerineizin verilmediği, buna rağmen amirleritarafından gerekli önlemlerin alınmadığı artıkbir sır değil....O güne dair kapsamlı kamera kaydıincelemesi yapılıyor. Dönem birincisi teğmenetrafındaki toplanma anına kesit kesit bakılıyorve kılıç çatmadan başlayarak, eski yeminmetninin okunduğu o sahnelerin özelliklekayda aldırıldığı görülüyor!Teğmenlerin temas çevrelerine, HarpOkulu öncesindeki eğitim hayatlarına ilişkinMilli İstihbarat Teşkilatı'ndan ayrıntılı raporisteniyor.Teğmenlerle tek tek konuşuluyor. Çapraz sorularla kapsamlı vaka analizi tamamlanıyor.'nun birinciliğini çekemeyen devre arkadaşları olduğu iddiası dahi göz önünde bulunduruluyor.Ayrıca... Teğmenlerin siville ilintilerine, askeri veya sivil hayattan azmettiren kişi veya gruplar olup olmadığına da bakılıyor.Tarikat, cemaat vb. oluşumların yanında, siyasi unsurlarla da bağ kurup kurmadıkları araştırılıyor.Günün sonunda dışsal bağlantı, TSK içinde cunta benzeri yapılanma noktasında somut bir bulguya ulaşılamıyor.Kılıç çatıp eski yemin metnini okuyan teğmenlerin ezici çoğunluğu, genel topluluğun o anki akımına kapıldıklarını, özel bir saikle hareket etmediklerini, suç teşkil eden bir faaliyetin bilerek parçası olmadıklarını savunuyor.Geriye; organize, bilinçli disiplinsizlik fiili ve bu fiilde ısrar eden 5 isim kalıyor!Kara Harp Okulu dönem birincisi Topçu Teğmen'nun beyanlarına gelince... Sınırlı da olsa öğrendiğim ve teyit ettiğim husus şöyle:Öncelikle Teğmen Eroğlu,diyerek, 30 Ağustos 2024'tekialternatif yemin töreninin ve bu kapsamdaverilen mesajın arkasında durduğunu gösteriyor....Dönem arkadaşları ile gerçekleştirdikleri yemin merasiminin, devlet erkânı ayrıldıktan, yani resmi tören bittikten sonra icra edildiğini, devlete karşı bir hareket niteliği taşımadığını söylüyor!Peki, 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nun 20. maddesinin c fıkrası hangi hükmü içeriyor:: Devletin ve Türk SilahlıKuvvetleri'nin itibarına zarar verecek niteliktetutum ve davranışlarda veya ağır suç veyadisiplinsizlik teşkil eden fiillerde bulunmaktır!

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TSK'da komutanların, astlarını sevk ve idare ederkenolarak nitelenen durumlara, şartların gereğine göre esnek yaklaştıkları belirtiliyor.şeklinde özetlenebilecek bir yapılageliş bu.Gel gör ki... 30 Ağustos'ta sergilenen tavır, askerliğin varoluş prensiplerini ve tolerans sınırlarını aşıp geçiyor!Kara, Hava ve Deniz Harp okullarında dönem birincilerinin kadın teğmenler olduğu bir günde keşke her yöne eğilip bükülebilecek o davranışın içine girilmeseydi. Ama daha da önemlisi, genç teğmenlerin eski yemin metnini okumak için hazırlıklı olduğunu bilen takım komutanları ve diğer amirleri, mezunların organize olmalarına fırsat vermeden ailelerinin yanına götürüp Milli Savunma Bakanlığı'nı, Milli Savunma Üniversitesi'ni ve Harp Okulu'nu sıkıntılı tablonun içine çekmeseydi...Bu saatten sonrası mı? Belli ki idari yargının konusu olma yolunda...