Tüm kelimeler özenle seçilmiş, her bir cümle ince elenip sık dokunmuştu. Adrese teslim mesajlarla doluydu. Kritik bir konuda isemisali ihtiyatlı idi. Belli kiiçin devletin tüm mekanizmalarını harekete geçirmiş. Ancak 2. Trump döneminin seyrini öngörmeye, olası etkilerini hesap etmeye çalışıyor gibiydi. Cumhurbaşkanı'ın, 27 Kasım 2024 tarihli grup konuşması; siyaseten dünle hesaplaşma, sandık sonuçları bakımından öz eleştiri ve gelecek nesiller için terörsüz Türkiye bırakma ideali ile yüklüydü.CHP'nin eski genel başkanı'nun bitmek tükenmek bilmeyeniddia ve iftiralarınacevapverdi. Kemal Bey'in, 12 yıl öncesine uzanan,FETÖ imalâtı kurgulara yaslanan senaryosunubir kez daha çökertti. CHP Genel Başkanıdetespiti ile eleştirilerden nasibini aldı.Asıl ilgi çekici olan çıkışı, Ankara ve İstanbulBüyükşehir Belediye Başkanlarınayönelik tespitindegizliydi:Erdoğan ayrıca... CHP'ninson yerel seçimde beklenenden fazla oy almasını,yeni belediyeler kazanmasını da masayayatırdı...dedi.Sonra analizini derinleştirdi ve şöyle devametti: "Cumhurbaşkanısadece teşhisle kalmadı, tedavi reçetesini deyazdı:

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Elbette, kılıç çatan, organize ve kasıtlı disiplinsizlik gösterisinde bulunan teğmenler meselesine de değindi. Balkanlardaki 5.5 asırlık Türk varlığının, ordunun içine siyaset bulaşması nedeniyle nasıl elimizden kayıp gittiğini anlattı. CHP'nin, teğmenler üzerinden orduyu yıpratmasına, siyasi zemine çekmesine izin vermeyeceklerini belirtti.Kanımca konuşmasının en önemli bölümünü Cumhur İttifakı'nın geleceği ve MHP Genel Başkanı'nin, kendisinin ve partisinin yarım asrı aşkın siyasi kariyerini ortaya koyarak yaptığı cesur çağrısı oluşturdu. Önce ittifakı zedeleme girişimlerine set çekti, ardındandiyerek spekülasyonlara nihai noktayı koydu.DEM'in, İmralı ile görüşme talebine gelince...... Cumhurbaşkanımız paradigma değişikliği içeren bu özellikli dönem için zamanın ruhuna öncelik verecek.derken ihtiyatlı tutumunu özetliyordu. Hatta bir adım ileri giderek gerçekçi çerçeveyi de çiziyordu:Ve sonuç: