Siyasi, stratejik, hatta ekonomik meselelere epeyce kafa yoruyor, olayların arka planını aktarmaya, olup bitenleri analiz etmeye çalışıyoruz. Ankara, tabii ki siyaset demek. Siyaset ise devletin, millet eliyle yönetilmesi... Buraya kadar tamam. Ancak bilgi fırtınası içinde gözümüzden kaçan veya arka sıralara bıraktığımız konular sandığımızdan daha çarpıcı biçimde gündemimize giriveriyor. Örneğin "aile kurumumuz!" En güçlü olduğumuzu övünerek anlattığımız bu sahada yaşananları tekil başlıklarda yorumluyor, sonrasını hakiki manada getiremiyoruz. Neden? Çünkü üniversitelerimizin birikimlerinden ya yeterince yararlanamıyor ya da onların bilgi kısırlığında bocalayıp duruyoruz....Kadına yönelik olanlar en başta gelmek kaydıyla, şiddet hadiseleri ve artan oranda şiddete meyilli kişiliklerin türemesi,Çocukların özellikle sosyal medya ortamında her türden istismarı,Yasa dışı bahis şebekelerinin azgınlığı ve insanlarımızı ağına düşürme metotları,Kripto para dünyasına balıklama dalan sade vatandaşımızın kayıpları,Yapay zekâ uygulamaları ve algoritmalarla davranışları şekillendirilen halkımızın hali pür melali!...Pandemi şartlarıderinden etkilediği gibiaile içi ilişkilerimizi, çevremizlekurduğumuz münasebetleri de köktensarsmış görünüyor. Maalesef elimizdeyeterli araştırma ve anlamlı değerlendirmedebulunmaya esas verileryok. Ancak dün ile bugünü karşılaştırmabecerimizle bir ölçüde mesafe almamızmümkün.Pandemide evden çalışma modelineuyum sağladık,Hobilerimizi geliştirdik,Mutfağa girenlerimizin sayısı arttı,Ev yapımı ekmek merakı hepimizisardı vs vs.Merhum'ın sonfilmimisali, aynımekânda uzun saatler geçirmek amaaslında iç dünyasında birbirindenkopuk yaşamak aile içi gerilimi tetikledimi?Ailede iletişim pekişeceği yerde,bireyler kendi odalarına çekilip telefonve bilgisayar dünyasına mı daldı?Bahis siteleri, kripto para keşifleriyanında sapkın içerikli sitelerin ağınabu anlarda mı düşüldü?diye başlayanmasum aramalar, bir süre sonrabağımlı ve sorunlu tipler mi üretti?Bütün bunların üstüne ekonomikproblem de eklenince depresif, karamsar,yönlendirilmeye müsait kitleler mioluştu?...Anadolu irfan geleneğinin aileiçin önemini ve yeni nesillere aktarımınıngerekliliğini,Milli ve manevi değerlerin bireylerve toplum için sağladığı koruyucu zırhınhayatiyetini,Ahlak temelli yaklaşımın ve dinfelsefesi aktarımının zaruretini,Gençlerle yeni bir iletişim ve etkileşimdili oluşturmanın ehemmiyetini,Ayrıştırıcı değil birleştirici reçetelergeliştirmenin, milletin ortak paydasınahitap etmenin beka meselesi olduğunugöstermekte......Karakteri, değerler bütünü ve aile yapısı dış tehditlerle örselenen, eş anlı olarak küresel mühendislikle formatlanmak istenen toplum tehlikesine karşı uyanık olmalıyız!