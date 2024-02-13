Seçim ortamında dikkatlerden asla kaçmaması gereken olaylar dizisi ile karşı karşıyayız.Bir de seçim sonrasında yeniden odaklanmamız gereken konularımız var....Bulunduğumuz coğrafyada ateş çemberi ile çevrili olmasına karşın güvenli ülke olarak kalmayı başarabilen bir Türkiye var. Elbette bu imajın zedelenmesi, ekonominin olumsuz etkilenmesi, toplumsal huzurun bozulması için tahmin edebildiğimiz iç ve dış odaklar ellerinden geleni ardına koymuyor. Adeta tüm tuşlara basıyor. Her türden suç örgütünü nöbetleşe (!) kullanıyor. İşte size yakın dönemin kronolojik sıralaması...terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde Mehmetçikleri şehit etmesi..., Sarıyer'deki kilisede suikast düzenlemesi...Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırı girişimi... Son olarak Küçükçekmece'de, AK Parti belediye başkan adayı'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı eylem...Güvenlik güçlerinin teyakkuz hali, emniyet ve istihbarat birimleri arasında yakalanan uyum ve milli bağışıklık sayesinde, bu ve benzeri belâların def'i için yoğun gayret gösteriliyor.... 31 Mart'a kadar, seçmenin iradesini çarpıtma, küresel yatırımcıların Türkiye'ye ilgisini dağıtmaya dönük faaliyetler hız kesmeyecek!

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......istatistiklerimiz öncü uyarı sinyallerini gönderiyor. Doğum hızı yavaşlıyor, yaşlı nüfus artıyor. Ve bir bu kadar önemlisi de yalnız yaşayan nüfusumuz (5,2 milyon) düşündürücü mesajlar içeriyor. Seçim gündeminin geçip gitmesiyle birlikte,veyakından eğilmek gerekiyor. Unutmayalım ki genç ve dinamik nüfus iddiası zayıflayan ülkemizin pek çok açıdan göreceli üstünlüğünü yitirme riski bulunuyor....... Evet, Cumhurbaşkanı, kendisine aktarılan verilere göre, en gerçekçi ve sağlıklı kararları vermeye uğraşıyor. Gel gör ki... Bütçe verileri ile sahanın gerçekleri doğal olarak örtüşmeyebiliyor. Haliyle, tablonun o anki kısmını iyileştirecek bakış açısı Sn. Cumhurbaşkanı'na yansıtılıyor. Bu nedenle, ardı ardına kararlar alınması zarureti ortaya çıkıyor. Yani... Türkiye emeklilik sisteminin masaya yatırılmasında ve en azından enflasyon tek haneye inince kadar emeklilerin durumunun bütüncül bir bakış açısıyla ele alınmasında fayda görünüyor....... Ama şu ya da bu kuşak meselesi değil bu. Bilhassa 30 yaş altı gençlerin geleceğe bakışları, hayalleri, hayata atılma kriterlerinin zamanın ruhuna uygun biçimde tespiti ehemmiyet kazanıyor. Ayrıca bu kıymetli yaş grubundaki duyarlılıkların nasıl manipüle edilebildiğini detay bazında görme ihtiyacı da artıyor. Bakıldığında Aile ve Gençlik Fonu'ndan genç girişimci kredisine kadar uzanan yelpazede onlarca tedbir alınıyor. Fakat hayata geçme ve etkinlik boyutunun gözden geçirilmesi gerekliliği sıcaklığını koruyor....giderilmesi ve Türkiye Yüzyılı vizyonununiçselleştirilmesi için yeni ve sivilanayasaya olan gereksinim hava kadarsu kadar ekmek kadar mecburiyet arzediyor. İlk etapta, yüksek yargı kurumlarıarasındaki uyumsuzluk ve yıpratıcırekabetin önüne geçilmesi gereği önplana çıkıyor.... Mali disiplinin sürdürülmesi, yılın ilk çeyreğinde dalgalı yüksek seyredecek enflasyon ortamının yönetimi, toplumsal moral kondisyonunun korunması asli ve sürekli gündem olarak önceliğini muhafaza ediyor!