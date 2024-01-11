Belirsizlik Çağı. Kırılgan ve işlevsiz küresel düzen. Hibrit ve asimetrik tehditler. Yıpratma savaşları. Dijital çağın atom bombası yapay zekâ. Sanal ve güçlendirilmiş gerçeklik. Derin sahte. Siber vatan. Stratejik güvenlik ve özgürlük...Dün,vesilesiyleKale Yerleşkesi'nde idik. MİT Başkanı'ın ufuk turunun ardındanCumhurbaşkanı'ın istihbarat,güvenlik, diplomasi merkezli geniş kapsamlıanalizini de dinleme fırsatı bulduk.temalı MİT Müzesi ile MİT Akademisi'nin açılış haberini aldık. İlgi uyandıracağını düşündüğüm MİT Müzesi'nden küçük bir seçki 19 Ocak'ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyarete açılacak. MİT Akademisi'nin ilk raporu iseüzerine odaklı. Yurtdışında yaşayan Türklerin bizzat hedef alındığı bugünlerde dosya seçiminin tam isabet olduğunun altını çizmek gerek.6 Ocak 2020'de'ın Başkan olduğu dönemde hizmete giren, gerçekten çok etkileyici. Fidan, istihbaratın kalbinin attığı bu binanın,olmasını istemişti. Görünen o ki bunu başarmış. Kale, fiziki ve teknik kapasitesi ile mükemmellik abidesi. Ayrıca... Kampüsün girişinden itibaren her noktada insan kalitesi ve üst düzey kurumsallık hâkim.

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düsturu ile çalışan,MİT mensuplarının her biri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel takdirini kazandı... Bir dönem MİT, kendi vatandaşlarını izlemekten, yabancıların Türkiye'deki ajanlık faaliyetlerini önlemeye yeterli vakit bulamazdı. Üçüncü ülkelerdeki darbeyi duyar, kendi ülkesindeki darbe hazırlığını haber vermezdi. İçine kapanıktı. Proaktif ve ileri teknoloji kullanan bir tarzı yoktu. ABD başta olmak üzere hegemonik güçlerin gölgesinde, maalesef yörüngesinde kalırdı. Merhum Cumhurbaşkanıdöneminde başlayan sivilleşme hamlesinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde asli amacına ulaştığını, güvenlik ve istihbarat birimleri arasında yıllardır arzulanan uyum ve işbirliğinin tesis edildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenen Fidan'ın,sahasında MİT'te devrim yaptığını, özgün istihbarat tekniği geliştiren bir kurum bıraktığını dün bir kez daha müşahede ettik.Evet... Kalın,çizgisindeilerleyecek. Teşkilatın, insan kaynağınıher açıdan takviye edecek. Ki bu konuda Sn.Cumhurbaşkanı'nın tam desteğini de aldı.Başkan Kalın'ın analizlerini haberlerde zaten okuyacaksınız. Bu nedenle... Genel gözlem ve tespitlerden sonrasorumluluk sınırları içinde paylaşarak bitirelim.İsrail istihbarat teşkilatı MOSSAD'ın Türkiye'de çökertilen casusluk ağının yanında komşu ülkelerle bağlantılı versiyonlarına da bir dizi operasyon yapılmış ve istihbarat diliyle net mesaj verilmiş durumda.ABD, Gazze için Hamas'sız yönetim arayışında. Ama bu önerisi reel politiğe uymuyor. Daha da önemlisi İsrail istihbaratı Hamas'ın ikna edilmesi için Ankara'nın desteğini arıyor. Ve nihayet Hamas üzerindeki İran ağırlığı azalırken gerek İsrail'de gerekse Filistin'de bugünkü yönetimlerin iş başında kalamayacağı öngörülüyor.F16 paketi konusunda ABD ile eşgüdüm çabası sürüyor. Buna göre, İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM'de onaylandıktan sonra ABD Dışişleri Bakanlığı F16 satışına ilişkin yazıyı Kongre'ye gönderecek. ABD Başkanı Biden'ınmektubunun da Kongre'ye ulaşmasının ardından ABD sistemi gereği 15 günlükişleyecek. Yani, bir itiraz gelmezse satışla ilgili siyasi engel kalkmış olacak.Türkiye'nin diplomatik, askeri ve istihbari sahadaki kazanımları muhtelif ülkelerin konforunu bozabiliyor. Bu ülkeler de Türk halkının sinir uçlarına basan faaliyetlerde bulunabiliyor. Nitekim Anıtkabir'deki şeriat çağrısı, Hilafet bayrağı iddiasıyla tırmandırılan gerilim ve Fatih Camii imamının bıçaklanması hadisesi arasında illiyet bağı bulunduğu düşünülüyor!