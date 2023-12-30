Ankara Büromuzda dün sabah Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ı misafir ettik. Geleneksel haline getirdiğimiz hatta model alınan bu buluşmalar hem sohbet hem de ciddi soru-cevap ortamında gelişiyor. Hem dinliyoruz hem de -istenirse- gözlemlerimizi paylaşıyoruz. Yani... Monolog değil karşılıklı etkileşim ortamı oluşturuyoruz.Cevdet Bey, Devlet Planlama Teşkilatı'ndaki bürokratik hayatından bu yana tanıdığımız, bildiğimiz bir insan. Hepkimliği ön planda idi, bugün de aynı....Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın üstlendiği rolü ele alacak olursak... Bu rol, uygulamada giderek belirginleşiyor. Bunu,olarak da okumak mümkün. Elbette, Cumhurbaşkanı'na vekâlet gibi anayasal bir konum da söz konusu. Lakin pratik hayatta Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Hükümet Programı'nın tam saha gözeticisi olmak durumunda. Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçevede ve önceliklerine göre çalışan bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı, farklı bakanlıklar arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve problemlerin çözülmesi inisiyatifini de almak zorunda. Ki böyle bir sorumluluk hem tecrübe hem de çelik gibi sinir gerektirmekte...

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Sn. Yılmaz,Kendisi...Çözüm ve netice odaklıdır. Bardağın boş tarafı yerine dolu tarafına bakmayı tercih eder. Riskleri öngörür ve uyarı görevini yerine getirir. Bilgilerini de -varsa- kaygılarını da uygun zeminlerde makul şekilde ifade eder. Nihai kararın oluşmasına katkı sağlar. Son kararı uygulama konusunda eğip bükmez, üzerine düşeni net şekilde yapar. Sabırlıdır. Katılımcılığa önem verir. Tarafları dinler. Uzlaşmalarını sağlar. Kişisel kariyer kaygısıyla davranmaz. Empatiye şans tanır. Ölçüp, biçip, takvimlendirir ve işin peşini bırakmaz. Göz önünde olma, sürekli mesaj iletme, başarıyı kendine mal etme gibi heveslerin adamı değildir....Liderine ve yol haritasına bağlıdır. Devletin ve Hükümetin kodlarını bilir, ona göre çalışır.İşte bu özellikleri sayesinde...Cumhurbaşkanıile ekonomik programın tatbikatınıyapan siyasi ve teknisyenkadro arasında itimat telkin eden birkonumda durur.Özel sektör ile yerli ve yabancı piyasa aktörlerinin pozisyonlarını, taleplerini yorumlar, takım çalışması içinde Kabine arkadaşları ile koordine eder. Böylece yük olmaz, yük alır.Parlamento ve halkla ilişkileri ihmal etmez, milletvekillerinin görüş, öneri ve beklentilerinin yönetiminde ise kolaylaştırıcı olarak görülür."Hiç ölmeyecekmişgibi bu dünyaya, yarın ölecekmiş gibiöbür dünyaya çalışmak"