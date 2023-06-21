Fransa'nın başkenti Paris'te 19-25 Haziran arasında düzenlenen havacılık fuarına Türk Savunma Sanayii ürünleri damgasını vuruyor. T-929 Atak 2, Hürjet, T-625 Gökbey, T-925 ağır sınıf genel maksat helikopteri Paris Air Show'daki en çok ilgi çeken Türk ürünleri oldu. Milli muharip uçak KAAN hakkında da ziyaretçiler detaylı bilgi talep ediyor. Paris Air Show'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil'le bir araya geldik.İmalat ve tasarımıyla KAAN yuvadan uçmaya çok yakın, zor tutuyoruz. Şu anda 2 tane daha yapıyoruz. Bir anlamda uçan kale. İniş takımı, uçuş bilgisayarı gibi birkaç komponent henüz uçuşa elverişli değil. Bunlar yıl sonuna kadar tamamlanır. 2028'de, ilk aşamada Blok- 10 denilen F-16'nın üstünde, F-35'in altında 20 uçağı Hava Kuvvetleri'ne teslim ediyoruz. 2030'da 5. nesil seviyesine gelecek. Biz kaça satarız ayrı konu ama bu uçaklar kabaca 100 milyon dolar.Geniş bir ürün yelpazesi oluşturduktan sonra ihracata yoğunlaştık. Yılbaşından bu yana askeri sistemlerde 600 milyon dolarlık imza attık. Yıllık en az 1 milyar dolarla ihracatta zirve yapmayı istiyoruz.Uçak yapısalı temin eden firmalar "cenneti" yaşıyor. Salgının ardından normalleşmeyle birlikte yolcu uçağı talebinin çok olması dolayısıyla uçak yapısallarının yetiştirilemedi. Boeing ve Airbus gibi dünya devleri Türkiye'den parça almak istiyor.Fuarda ilk kez sergilediğimiz"GÖKBEY helikopterinin ağabeyi"olarak da nitelendirilen11 ton ağırlığındaki T925 ağırsınıf genel maksat helikopteribir yıl sonra uçacak. Genelmaksat helikopteri askeri vesivil kullanım alanları dolayısıylataarruz helikopterindendaha geniş birpazara hitapediyor.Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Paris Air Show'da bir süredir üzerinde çalıştığı ve uçuş testlerine başlanan döner kanat kargo İHA'yı vitrine çıkardı.Ucuz ve risksiz bir çözüm olarak geliştirilen kargo İHA, 275 kilogram maksimum kalkış ağırlığına sahip bulunuyor. Kendi kendine otomatik kalkış yapabilen, link olmayan bölgelere gidebilen, kargoyu alıp taşıyabilen bir sistem olarak geliştirilen araç bir tuşa basılarak kendisinden beklenen görevleri yerine getiriyor. Kargo İHA, ileri üslerde ve üs olmayan bölgelerde sadece koordinat verilerek görev yapılmasına olanak sunuyor. TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, "80 kilogram faydalı yükü 1 saat, 50 kilogram faydalı yükü 3 saat uçurma kabiliyetine sahibiz. Otonom uçuş testlerine de başladık. 2 ay içinde Savunma Sanayii Başkanlığı'na teslim edeceğiz" dedi. AAAĞIR sınıf taarruz helikopteri ATAK 2, 1200 kilogram faydalı yük kapasitesi dolayısıyla daha fazla elektronik harp donanımı kullanabilecek. ATAK helikopteri 8 kilometreden hedefe angaje olabilirken ATAK 2'de bu mesafe 20 kilometreye çıkacak. Rusların ve ABD'lilerin yaptığını tekrarlamıyoruz. Bundan yüzlerce satacağız. Taşıma kapasitesi yüksek, motoru güçlü, atak bir helikopter. Şu anda uçuyor, teslimat 2025'te.