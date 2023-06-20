USAŞ Yönetim Kurulu Başkanıanlatıyor... Yıl 1990, merhumbir konferans için Manchester'a gelir. Türk öğrencilerle buluşur. Konu,Erbakan Hoca,der ve şöyle devam eder:TUSAŞ Genel Müdürü'in davetiyle'ndayız. Dünyanın önde gelensavunma ve sivil havalılık şirketlerininsağlı sollu stantlarının yer aldığıdiyebileceğimizbir ortamdayız. Yıllarca izleyicisiolduğumuz bu ligde artık saygın oyunculararasındayız. Cumhurbaşkanımız'ın iradesi ve kararlılığısayesinde Türkiye'mizinbizzattanık oluyoruz.Bu yıl 54'üncüsü düzenlenen Uluslararası Paris Air Show'da TUSAŞ, uzun süredir üstünde çalıştığı ve Gökbey'in abisi olarak tanımladığı 10 ton genel maksat helikopterini tüm dünyaya ilk kez tanıtma fırsatı buldu. Türk Havacılık Uzay Sanayii etkinlik süresince son dönemde adından sıkça söz ettiren ileri teknoloji ürünü platformlardan Hürjet, ANKA, Aksungur, Gökbey, ATAK II ağır sınıf taarruz helikopteri, insansız helikopter ve hedef uçak Şimşek'in prototip tasarımları ile Milli Muharip Uçak KAAN'ın simülatörünü de katılımcıların ilgisine sundu. Diğer geliştirilen platformların ve uyduların 1/7 ölçekte maketleri de ziyaretçilere açıldı.Fuar alanında konuştuğumuz Sn. Kotil,dedi ve bir de müjdeyi paylaştı:... 5. nesil derken bilhassasöz ediyoruz. Ki şu anda TUSAŞ, özel materyallerle desteklenmiş, 1.5 cm kalınlığında, radyo dalgalarını emen boya teknolojisi üzerinde epeyce mesafe kat etmiş görünüyor.... Düşünün ki savaş uçağı pilotumuz özel tasarım kaskı ile yüzlerce kilometre uzaklıktaki uçaklar ve SİHA'larla etkileşim ve koordinasyon içinde harekât yapabiliyor. Ve ultra teknolojik bu başlık için 100 milyon dolar değer biçiliyor. TUSAŞ/Aselsan işbirliği ise bu kabiliyeti ülkemize kazandırmanın eşiğine geliyor!...TUSAŞ Motor Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı'in de dediği gibi...Türkiye'nin kg başına ihracat değeri 1.5 Dolar. Ancak... İmalat alanı otomotive geçince 9.5 Dolar/Kg, Gökbey Helikopteri'nde 5 bin Dolar/Kg, Kaan Savaş Uçağında 86 bin Dolar/Kg. seviyesine ulaşılıyor. İşte bu nedenle Türkiye'mizin teknolojik ürün geliştirmesinden, piyasalaştırıp ihraç etmesinden başka çaresi görünmüyor. Teknoloji odaklı eko sistem hem sivil sanayiye hem de kişi başına milli gelire sınıf atlatıyor. Sanırım biraz da bu nedenle milletimiz, 14 ve 28 Mayıs'takararı verdi!