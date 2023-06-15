15 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Okan Müderrisoğlu CHP... Değişim... Ve değişmesi gereken!
OKAN MÜDERRİSOĞLU
CHP... Değişim... Ve değişmesi gereken!

CHP... Değişim... Ve değişmesi gereken!

15.06.2023, Perşembe
CHP'de bir "değişim" söylemidir, gidiyor. İyi de değişmesi gereken ne?
Öyle ya şimdiye kadar...
CHP'de delege yapısı değişti, genel başkan değişti, parti meclisi değişti, MYK üyeleri değişti, danışmanlar değişti, belediye başkanları ve milletvekilleri de değişti. Ama yüzde 25'lik oy tabanı değişmedi. Bu makûs talihi yenmek için CHP'de ittifaklar değişti, yer yer söylem değişti, kadrolar da değişti. Bütün bu çabalara rağmen netice değişmedi.
Aslına bakılırsa...
Kaybederek ayakta kalmayı beceren Sn. Kemal Kılıçdaroğlu, büyük riskleri göze alarak ve CHP sınırlarını fazlasıyla zorlayarak "değişimin öncüsü" oldu. Kendinden başka her şeyi değiştirdi.
Gel gör ki... Bu değişime ne kendi parti örgütünü ne tabanını tam ikna edebildi ne de karşı mahalleye hakiki manada güven verebildi.
Şimdi soru şu:
Bu saatten sonra, "CHP'de genel başkanın değişmesi, parti içi iktidar unsurları dışında neyi değiştirir ki?" CHP'de koltuk sahiplerinin değişmesi şayet gerekli ise acaba yeterli midir?
Gelinen noktada...
Değişimin önünü açacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, her ne kadar geminin kaptanı olarak kendisini tanımlamaya çabalasa da bugün itibariyle bizzat yol açtığı sert değişim dalgası ile karşı karşıya.
Unutmayalım...
Kemal Bey, 13 yıldır seçim yenilgilerine karşın parti içi iktidarını korusa da... 2002-2010 yılları arasında merhum Baykal, 2010-2023 yılları arasında Kılıçdaroğlu, hatta 2023- 2028 dönemini kapsayan beş yılda kim genel başkan olursa olsun... CHP seçmeni 26 yıldır kaybetmekte. Çeyrek asrı aşan hayal kırıklıklarıyla adeta yanıp tutuşmakta. İşte bu mağlubiyet psikolojisi bir yandan siyasal öfkeyi, diğer yandan da ne pahasına olursa olsun değişim iştahını kabartmakta!
CHP'nin başını çektiği muhalefetin bir türlü ülkeyi yönetme yetkisini alamaması "kayıt dışı siyasi unsurları" diri tutmakta, CHP'ye ve Ankara siyasetine şekil vermeye meraklı her türden odağı harekete geçirmekte!

***

Kanımca, bu kadar değişim dedikten sonra CHP'nin önünde üç seçenek görünüyor:
Birincisi... Kılıçdaroğlu ile bir dönem daha devam edip ülkedeki sürpriz gelişmeleri kollayıp sınırlı ama etkili söylemlerle yeniden seçmenin karşısına çıkmak.
İkincisi... İdeoloji, program meselelerine takılmadan, Ekrem İmamoğlu modeli konjonktürün ürettiği popüler kimliği biraz daha parlatmak ve güncel popülist söylemlerle geniş kitleleri bir araya getirmeyi denemek.
Üçüncüsü ve en önemlisi... Kuruluş felsefesini göz önünde tutarak, 6 okun çağdaş kavramlarla yeniden yorumlanmasına yönelmek ve eş anlı olarak CHP seçmen tabanını da dönüştürmek. Bir başka ifade ile... Kemik CHP seçmeni, aslını inkâr etmeden değişmeyi ya da yenilenmeyi istemedikçe, genel merkez kadrolarının değişmesi ile işin özünde fazla bir şey değişmemiş olacak.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hep bana, hep bana döneminde değiliz! 13.06.2023 Salı
Şimşek’i rahat bırakın 10.06.2023 Cumartesi
Güvenlik ve diplomasinin A Takımı ve özellikleri... 08.06.2023 Perşembe
Ekonomide yeni yaklaşım... ‘Piyasa dostu mu, piyasa odaklı mı?’ 06.06.2023 Salı
Şahlanış dönemi kabinesinin şifreleri... 05.06.2023 Pazartesi
Soluklanmış demokrasi... 03.06.2023 Cumartesi
Ankara’daki oy dağılımı ve öncü sinyaller... 01.06.2023 Perşembe
Kısıklı-Külliye Mesajlar... İçerik-ton farkı... 30.05.2023 Salı
27, 28, 29 Mayıs’ın bizlere verdiği mesajlar 27.05.2023 Cumartesi
Erdoğan’ın kapsayıcı söylemi neden önemli? 25.05.2023 Perşembe
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA