Asrın felaketinin yaralarını sarmak için tüm Türkiye seferber olmuş durumda...Ancak, bunlardan biri var ki...dedirtecek kadar anlamlı...İçişleri Bakanlığı, 11 ili vuran depremin ardından tüm valiliklere konteyner tedariki için ellerindeki imkanları harekete geçirmek üzere talimat verdi. Valiler, ilk etapta acil ihtiyaçları karşılamak üzere temin ettikleri geçici barınma ünitelerini sevk etmeye başladılar.Bu çabaya bir katkı da Düzce'den geldi. 23 Kasım 2022'de deprem yaşamış, 12 Kasım 1999 depreminin yıkıcılığını hala yüreğinde hisseden Düzce'nin modeli diğerlerinden biraz farklı oldu.Düzce İl Özelİdaresi'nin kapasitesi ileDüzce'deki sanayici veiş insanlarının birikiminibir araya getirmeye kararverdi. Düzceli, depremzedekardeşleri için özellikli bir şeyyapmalıydı.Hemen organize sanayide uygun durumda veya boş bulunan fabrika binaları araştırıldı. Biri 5.500 diğeri 6.500 metrekare kapalı alana sahip iki tesiste süratle üretim bandı kuruldu.derken, fiziki şartlar 1 haftada hazır hale getirildi. İşin başına daha önce bu tarz imalatları yönetmiş kıdemli bir müdür atandı. Özel İdare mühendisleri ile tesisatçısından kaynakçısına kadar ehil işçilerden bir kadro oluşturuldu.Başlangıçta,diyenler de çıktı.Konteyner için çelikkarkas, yalıtımlı panel,vitrifiye malzemesi,şofben, mutfak dolabı,kapı, pencere siparişiverilmesi, üretimiçin parçalarınbir arayagetirilmesi, tesisinhazırlanmasızahmetli birsüreçti.Ama bizzat gittim, yerinde gördüm. Vali Bey yapacağı işe inanmış, ekibini inandırmış, yerel sanayicileri de ikna etmiş.Günlük 30konteynerüretilen aşamayagelinmiş. Hattailk sevkiyatlarınpazartesi günüyapılması planlanmış.Bununla da yetinilmemiş...3. fabrika için de yerseçilmiş. Üç vardiya esasınagöre çalışmalara hız verilmiş....İnsani şartları önceleyen biryaşam ünitesi bu. Mutfağı,mutfak dolabıyla birlikteayrı bir bölüm. Banyo vetuvaleti, sıcak su tesisatıyladüşünülmüş. Küçük de olsaoturma odası ayrılmış. Herbölüme kapılar takılmış.Elektrik hattı çekilmiş.Pencerelere perde çekmeküzere korniş monte edilmiş....Yanmaz, izolasyonlu, ısıdağılımı standardına görepanel kullanılması olmuş.Düzce'nin önde gelenfabrikalarından Pekintaş,Valiliğingüvenlik standartları yüksekmalzemeyi, neredeysemaliyetine teslim etmetaahhüdü vermiş. Piyasayadönük sipariş planını,depremzedeler içinüretilen konteynerlere göredeğiştirmiş.An itibari ile Düzce Valiliği'nin bu gayretini duyan, fabrikayı gezen pek çok belediye deteklifinde bulunmuş....Ülkenin geleceği adına umut vadeden iyi örnekleri de yazayım. Bir mülki idare amirinin, memleket meselesini kendisine görev edinmesi halinde inisiyatif, irade ve kararlılıkla neler başarılabileceğini yansıtabileyim.Emeği geçenlere teşekkür etmek gerek.