Kurumsal genetik dizilimi,işaret etmek üzerinekuruludur. Entelektüel birikimi gözardı edilemez. Aylık toplantılarında, bilhassayılın son mesajlarını vermek içinAnkara'da bulunduklarında değindikleribaşlıklar evrensel niteliklidir. Etkilenmemekmümkün değildir...gibi. Ancak,bir baskı grubu olarak faaliyet yürüttüklerinibilir, kuruluşundan bu yana oynadıklarırolü anımsarsanız, analizinizin içeriği isteristemez değişir. Zira fonksiyonları, siyaseteveya devletin işleyişine ayar vermeye dönüşüverir.Yani, kaygı beyanı gibi sunduklarıhususların tamamı özünde, iktidarlaraniteliği kazanır. Dahamühimi, hassas sosyoekonomik ortamlarda,yeni dinamiklerin hareketleneceğinin dehabercisidir.Evet... Tahmin ettiğiniz gibi'dan, hatta son Yüksek İstişare Konseyi toplantısına hakim olan havadan bahsediyorum. Ayrıca, gerek toplantıya davet zamanlaması, gerek çağrışım odaklı çalışması, gerekse TÜSİAD zemininde yaptığı konuşmadaki bazı vurguları bağlamında MIT öğretim üyesi'na da dikkat çekiyorum. İlaveten Acemoğlu'nun,şeklinde gelişenanlatımını da bir kenara not ediyorum., 58 milyon Euro yatırımla geliştirdiği Türkiye'nin ilk ve tekınınKoç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili'tan yansıyan mesajları okuyalım... Koç'un,Türkiye'yi kısa dönemli analizlerleanlamaya çalışmak yanılgıdır. Uzunvadeli vizyonla bu ülkeye yatırım yapanherkes kazanır.Yarınlara ilişkin bir hayal kurmanız veonun için çabalamanız gerekiyor. Geleceğindaha müreffeh, daha istikrarlı, daha mutluTürkiye'si tabii ki her Türk vatandaşınınortak hayalidir. Bu hayalimizi elbirliğiylegerçekleştirecek potansiyele sahip olduğumuzayürekten inanıyorum.Böylesi zor bir dönemde,inancını pekiştirerek geleceğeilişkin umutlarımızı tazeleyen, sanayimizaçısından çok anlamlı bir başarıyı birliktekutlayacak olmaktan kıvanç duyuyoruz.Sanayi konusu çok önemli bir alan. Türkiye'ye güvenen, risk alan, yatırım yapan herkesin Allah önünü açsın, şansını bol etsin. Biz, devlet omuz verdiği zaman, bu gibi girişimlere destek olduğu zaman ne kadar fazla ivme kat edebileceğimizi gördük!

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Eyvallah...Fakat buradaki asıl mesele, Türkiye'ye nasıl baktığınızla ilgili. Ülkede, dönem dönem nükseden, her defasında yeni bir motivasyonla üstüne üstüne gidilen problemlere mi takılacağız? Yoksa, çözümü içininisiyatif mi alacağız?Kuşkusuz ne pembe tablo çizeceğiz ne de karamsarlığın bulaşıcılığına teslim olacağız.Kazanımlarımızı hatırlatıp, ileriye yürüyüşümüzü sürdürmenin güncel gereklerini birlikte paylaşacağız.Bakın bugün Türk özel sektörünün en geniş tabanlı örgütü olduğunu iddia edenkaldıkça hakiki manada mesafe alamayız. Gün, bir masa etrafında toplanıp, sadece elini değil gövdesini taşın altına koyma günü...Tabii, anlayış ve niyete göre!