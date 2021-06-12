ürkiye, yatırımcı olmanın bir hayli meşakkate katlanmayı gerektirdiği bir ülke. İş yapma kolaylığı veya güçlüğünden söz ediyor değilim. Dünyada onun kriterleri zaten belli. Bizim memlekette bunun ötesinde güçlükler söz konusu. Özellikle de acımasız siyasi rekabetin ürettiğiBakın, bu noktada en fazla haksızlığa uğrayan isimlerin başında Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanıgeliyor. Cemal Bey ülke sevdalısı, yenilikçilik meraklısı, istihdam delisi, mütevazı ama büyük bir müteşebbis. Öyle çete mete yakıştırmasının isminin kıyısından köşesinden dahi geçemeyeceği bir insan.Dün, Konya Karapınar'da idik. Bozkırın ortasındakişahitlik ettik. Türkiye'nin, hatta Avrupa'nın en büyük(GES) Karapınar'da kuruluyor. 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki tesisin 271 megavat kapasiteli 1. fazı tamamlandı. 700 bin adet güneş paneli elektrik üretmeye başladı. 1 milyar dolara mal olacak olan 1.000 megavat kurulu gücündeki GES, 2022 yılı sonunda tüm etaplarıyla tamamlandığında dünyada ilk 5'e girecek.Alanında ilk ve tek olan Ankara'daki güneş paneli fabrikasını da unutmamak lazım. Ar-Ge merkeziyle birlikte 400 milyon dolara mal olan fabrika, dünyanın en verimli güneş panellerini üretiyor. Daha birkaç gün önce İstanbul'daki2 bin 700 megavatlık potansiyel talep geldiğini de hatırlatmakta fayda var. Cemal Bey'in ifadesiyle1.4 milyar dolar yatırım hayata geçmiş olacak. Santral ve fabrikada, 300'ü Karapınar'da, 600'ü Ankara'da olmak üzere 900 kişi çalıştığını, güneş enerjisi yatırımıyla yıllık 1.5 milyon ton karbon emisyonunun ve 400 milyon dolar döviz çıkışının önleneceğini de ayrıca belirtelim.Karapınar GES Scada Merkezi Temel Atma Töreni'ne üç bakan katıldı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı, ilginç bir detayı anımsattı.dedi.Karapınar'ın evladı Çevre ve Şehircilik Bakanıise Cumhurbaşkanı'ın, bozkır güneşinden kavruk Anadolu çocuklarını bulup iş başına getirmesinden övgüyle bahsetti. Eski Enerji Bakanı'ın emeklerini şükranla yad etti.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanıdemesajını verdi.Sn... Ülke içininsanları lütfen yakından tanıyın. Niçin?Tabii ki herkesi aynı sepete atmanın mahcubiyetinier ya da geç yaşamamak için...