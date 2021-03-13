Cumhurbaşkanı'ın açıkladığı,diye sorulsa, verilecek cevap nettir:Ki eski Hazine ve Maliye Bakanıda 2018-2020 dönemindenı uygularken, Türkiye'yiIMF cenderesine sokmak isteyen çevrelere geçitvermemişti.kararlılığı dün olduğu gibibugün de teyit edildi.Bir diğer nokta ise Türkiye ekonomisinin geleceğinekonulmuş olmasıdır!diye merak eden varsa, açılımı şudur:temeli üzerine bina edilen reformların ana hedefidir.Yani,Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlatımlarının özünde ise asla akıldan çıkarılmaması gereken bir reçete vardır.sarmalına itilmek istenen Türkiye'nin sergilediği bu direncin formülü,odaklı politikalarda gizlidir!Bu politikalar,ilebağlamıylaanlam ve değer kazanmaktadır.Cumhurbaşkanı,özel bir parantez açmış ve milletin sistemiktercihinin,özellikle vurgulamıştır!Ekonomik Reform Çerçevesi'nin kimilerine yeni gelebilecek terminolojisi ve hedefleri de söz konusudur...Yeşil tahvil, kitlesel fonlama, dijital tarım pazarı gibi kavramlar çağın gereğidir...Bağımsız Piyasa Gözetim ve Denetim Kurulu oluşturulması, Yatırım Uyuşmazlıkları Çözüm Mekanizması kurulması ise hayatın akışının doğal sonucudur.Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun, cumhurbaşkanı yardımcısı başkanlığında organize edilmesi ise hızlı ve esnek karar alma iddiasının mutlak karşılığıdır.Finans sektörü ile reel sektörün kesişim noktasında Operasyonel Yeniden Yapılandırma Sistemi'nin getirilmesi de ekonominin dinamizmi için adeta zorunluluktur.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın başarısını gözeterek, Türkiye için kritik önemde gördüğü Sağlık Endüstrileri ile Yazılım ve Donanım alanında doğrudan kendisine bağlı ikitesis etmesi de stratejik yaklaşımının en çarpıcı özetidir.Reform dokümanında, farklı bakanlıkların cumhurbaşkanı nezdinde farkındalıklarını artırma gayreti adına zaten yapmaları gereken bazı işleri satır aralarına yerleştirmesi dikkatli gözlerden kaçmamıştır. Böyle de olsa,kıymetlidir.Enflasyonun düşürülmesi ve artık gündem olmaktan çıkarılması, cari açık tablosunun tarihe gömülmesi, genç istihdamının asli çabaya dönüşmesi, kamu maliyesi ve ihale süreçlerinde kalıcı disiplinin sağlanması, refah yaratan büyüme döneminin başlaması esas olacaktır.12 Mart 2021, Cumhuriyet'in 100. yılına daha güçlü ekonomi ile ulaşma iddiasının ilk günü olarak kayda geçmiştir.