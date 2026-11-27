SÖZDE değil özdeydi. Vuslat arzusuyla yanıp tutuşurlardı. Bütün kâinata Allah'ın istediği nazarla bakarlardı. Dertleri Allah'a ulaşmaktı. Kendilerini Allah'ın sevgisiyle benzi sararan hastalara benzetirlerdi. "Biz mariziz, tabibimiz Sensin." dizeleri esasen onları tarif ederdi. Kesilmeyen bir ibadet, fedakârlık, kalpten gelen gözyaşları, uzlet ve çilede yoğrulmak onların rutin hâlleriydi. Dilerseniz onların manevi dünyasına şöyle bir uzanalım. Rabia Adeviyye Yüce Rabbe şöyle yalvarırdı: "Allah'ım! Sana cehennem korkusuyla ibadet ediyorsam beni cehenneme sok ve yak. Sana cennet arzusu ile ibadet ediyorsam cenneti bana haram kıl. Sadece Senin için Sana yalvarıyorsam Cemalini benden esirgeme." İbrahim bin Edhem, sözde sevenleri yadırgar, şöyle derdi: "Sen Allah'a isyan ediyorsun, bir de O'nu sevdiğini iddia ediyorsun. Bu nasıl bir sevgidir?" Bistamlı Bayezid, Allah'ın sevgisinde gark olmayı, boğulmayı, kendini kaybetmeyi sevgi görür: "Ben benden sıyrıldım. Kendimi bir çölde buldum. Sonra O'nun sevgisiyle O'na döndüm." Bağdatlı Cüneyd, iradeden de vazgeçip O'na tam bir teslimiyeti, O'nu tartışmamayı sevgi sayar: "Sen Allah'ın sıfatları karşısında kendinden, hâl ve ahvalinden vazgeçmiyorsan sen bir şey değilsin." Mevlana adeta derinden seslenir: "Sevgiden bakırlar altına dönüşmüyorsa sen boş bir heves peşindesin." der. Abdülkadir Geylani'ye sorarlar sevgiyi. Şöyle özetler: Allah'ın kullarına iyilik et. Dünyaya esir olma. Kibir ve enaniyetten vazgeç.

Gösterişi hayatından at. Şibli gönle işaret eder: "Gönlünü Allah'tan gayrısından kopar, mala mülke bakma. Gönlünü dünyadan sıyır." Şibli, Allah'a olan aşkını gizlemeye çalışır. Böylece riyadan kaçar. Şöyle der: "İnsanlar benim âşık olduğumu anladılar. Fakat kime âşık olduğumu bir türlü anlayamadılar." Şibli fani olur, bu sevgide erir gider. Kulaklarını sağır eder, gözünü kör. Şibli yumar, sadece O ve O der. Hallac-ı Mansur kendini ateşe düşüp kül olan pervaneye benzetir. Şöyle anlatır bunu: "Pervane oldum. Gecedir. Geceyi aydınlatan mumun etrafında dolaştım. Uçtum. Sonra ona yaklaştım ve sonra aleve atladım. Ve yandım." Hallac-ı Mansur, pervane olarak kendini görür. Ateşin etrafındaki kelebek misali. Ona göre mum sevgilidir. "Sen sevgilinin ateşinde yanmıyorsan bir şey değilsin. Sevgili hiç değilsin." Hallac, dökülen kanla abdest alır der bazı rivayetler. O, sevgilinin abdestini böyle tarif eder: "Gerekirse candan da vazgeçeceksin. Canana adayacaksın. Gülümseyeceksin nara düşerken. Ateş kalbini değil, sadece bedenini yakacak. Bin taş değerse yüzüne ah etmeyeceksin. Dostun bir gülü lakin seni yaralar geçer."

KÂBE'NİN GÖZÜ YAŞLI

Milyonlar Kâbe'de. Sabah namazında Kâbe'de saf tutan insanların sayısı 4-5 milyondan az değil. Hem de bugünlerde; kandil değil, hac veya Ramazan da değil.

Müslümanlar ibadet konusunda bütün cehd ve gayretleriyle Harem'de. Her renkten insan, kibir ve enaniyetten uzak orada Rabbe secde ediyorlar. Buraya kadar problem yok. Peki bu muhteşem bağlılık, görünüm yetiyor mu İslam âlemine? Hayır. Yani bu dinamizm dünyaya verilmesi gereken hissiyatı veriyor mu? Evet demek zor. Diyorum ki bu Müslümanlar tıp, bilim, teknoloji ve benzeri ilimlerde neden dünyanın lideri değiller? Neden daha yeni yeni caydırıcı askerî güce ulaşıyorlar? Türkiye olmasa buna da akılları ermeyecek. Neden Birleşmiş Milletler'de birbirlerine sarılıp organize olmuyorlar? Bir kısmı basit, bayağı ve değersiz menfaatler için inançlarını bir kenara bırakıp aşağılanmayı yeğ tutuyorlar. İslam düşmanlarıyla aynı safta yer alıyorlar.

KÂBE KONUŞUYOR ADETA

Kâbe herhâlde kendini tavaf edenlere "Bana dolandığınız hasretle birbirinize dolanın." diyor. "Samimiyet ölçeği orada." diyor. "Kur'an gibi bir kitabınız, Hazreti Muhammed (SAV) gibi bir önderiniz varken ne bu meskenet?" diyor Kâbe

DÜNYADA BU KADAR AÇ VARKEN

Kâbe'yi dinlerseniz şöyle diyor adeta: "Dünyada bu kadar aç biilaç varken ne bu şatafat, lüks, debdebe!"

UHUD SANKİ İSYAN EDİYOR

Gecenin geç saatinde Uhud'a geçiliyor. Hazreti Hamza'ya ve diğer şehitlere. Gözler nemli, kalpler mahzun. Eller semada. Ama oradan da adeta bir sitem yükseliyor. Sanki Hazreti Hamza ayakta ve bizlere dönüyor: "Biz bu din için şehitliği nimet bildik. Ya siz nelerle meşgulsünüz? Siz ne verdiniz bu dine? Dünyada neyi değiştirdiniz? Kendinize gelin! Hani Hazreti Ebu Bekir gibi sadıklar? Nerede Hazreti Ömer gibi adaleti kaim edenler? Hani Hazreti Ali gibi şecaat ve ilim erbabı? Hani Hazreti Osman gibi gönül ehilleri?" Tek tek sayıyor adeta.

BİR AYET

"Münafıklar, Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar, namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar. Onlar küfür ile iman arasında bocalayıp dururlar. Ne bunlara (mü'minlere) ne de onlara (kâfirlere) bağlanırlar. Allah kimi saptırırsa, artık ona hiçbir yol bulamazsın. Ey iman edenler! Mü'minleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz?" (Nisa/142-144)

BİR HADİS

Hazreti Peygamber (SAV) şöyle buyurdu: "Amellerden güç yetirebildiğiniz şeyleri yapın. Zira siz usanmadıkça Allah (CC) asla usanmaz.

Allah'ın en sevdiği amel az da olsa devamlı olanıdır." (Buhari, Müslim)