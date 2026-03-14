İman ibadeti gerektirir

Çoğu kez "İman ettim" demekle her şeyin sona erdiğini zannederiz. Halbuki iman, sadece İslam dairesine girmek için yeterlidir. İmandan sonra, bu imanı sağlamlaştıracak iyi işler, ameller ve ibadetler gerekir. İman; kayıtsız şartsız bildirileni kabul etmek anlamına gelir. Yüce Allah'ın kitabında bildirdiklerinin doğruluğunu ve gerekliliğini kabullenmektir. Şartlı iman olmaz. "Buna iman ediyorum, şunu kabul etmiyorum" tarzındaki iman eksiktir.

Sahibine fayda sağlamaz.



'KALBİM TEMİZ' MAZERETİ

"İmanın altı şartı vardır" ifadesi, bir hadisten alınmış genellemedir ve yanlış yorumlanmaktadır. Zira İslam'da iman edilmesi gereken hususlar altı şeyden ibaret değildir. Zinanın haram olduğuna iman etmek de imanın şartıdır. Kumarın haram olduğuna iman etmek de imanın gereğidir.

Hadiste ifade edilen imanın altı şartı, ilk Müslüman olana teklif edilecek olan hususlardır ve çoğu fizik ötesi âlemle ilgilidir. Çünkü imanda esas olan, görülmeyeni kabul etmektir. Kaldı ki Kuran'a iman, zaten bu altı şartın içindedir. Bazen ibadetten kaçmak ve günaha dalmak için şu mazereti ileri süreriz:

"Benim kalbim temiz." "Namaz kılmak, iyilik yapmak, merhamet etmek gerekir" dediğimizde de mazeret hazırdır. "Şu namaz kılan var ya, aynı zamanda sahtekârlık ediyor" deriz. Kendimizi rahatlatırız böylece. Doğrudur, namaz kılanlar içinde de, kılmayanlar içinde de yanlışlık yapanlar vardır. Ama ölçü bu olmamalı. Hedef, Hz. Peygamber gibi, Hz. Ebubekir gibi, Hz. Ali, Hz. Aişe, Hz. Fatıma gibi namaz kılıp temiz yaşamak olmalıdır. İyi dururken neden kötüyü örnek olarak görüyoruz ki. "Benim içim temiz" diyenlere Kuran-ı Kerim cevap veriyor: "O, sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada (bile), sizi en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, kötülükten sakınanı daha iyi bilir." (Necm, 32).



İBADETLERİN YANSIMASI

"İman edenin ibadet etmesi gerekir" dedik. O zaman yapılacak ibadetlerin yansımalarına bakalım:

Allah'ın emirleri yerine getirilince bereket oluşur. Ayet şöyledir: "Eğer o memleketler halkı, iman edip Allah'tan korkmuş olsalardı, muhakkak ki üzerlerine yerden ve gökten bereket kapıları açardık." (El Araf, 96).



İbadetler yerine getirilince gayeye erişilir. Zor yollar kolay hâle gelir. Kuran buyuruyor ki: "Kim Allah'tan korkarsa (takvalı olursa) Allah onun işine bir kolaylık verir." (Et Talak, 2-4).



Allah'a yakınlaşmak hayatı güzelleştirir, çekici hâle getirir. Anlamlı kılar, renklendirir, tekdüzeliği kaldırır. Kuran şöyle buyuruyor: "Erkek veya dişi, mümin olduğu hâlde kim iyi amel işlerse muhakkak onu güzel bir hayatla yaşatacağız." (En Nahl, 97).



İtaat ve ibadet; sıkıntıların, kaos ve psikolojik sarsıntıların en güzel ilacıdır. Allah şöyle buyuruyor: "Dikkat ediniz! Ancak Allah'ı anmakla kalpler yatışır ve huzur bulur." (Ra'd, 28).



İbadet her türlü belanın uzaklaşmasına vesile olur. Kuran haber veriyor: "Şüphesiz ki Allah müminleri (her türlü saldırı ve beladan) koruyacaktır." (El Hacc, 38).

İbadet edenlerin dereceleri yükseltilir. Dünyada belki bazen ama ahirette sürekli yüceltilir: "Allah sizden iman edenlerin mertebesini yükseltir." (Mücadele, 11).



Allah'a yönelen insana karşı halkın kalbinde sevgi oluşur. Kuran-ı Kerim şöyle açıklıyor: "İman edip salih (Allah'ın razı olduğu güzel işler) amel işleyenler var ya, Rahman (olan Allah) onlara bir sevgi verecektir (onları gönüllere sevdirecektir)." (Meryem, 96). Hz. Peygamber (SAV) bu ayeti açıklar gibi şöyle buyurur: "Allah bir kulunu sevdiği zaman, önce meleklere falancayı sevin diye emreder. Bunun üzerine melekler de onu severler. Sonra da yeryüzündekilerin kalplerine onun sevgisi yerleşir."



Kayıtsız şartsız bildirileni kabul etmek olan iman, İslam'a girmek için yeterlidir. Fakat ardından bu imanı sağlamlaştıracak iyi işler, ameller ve ibadetler gerekir.



BÜYÜKLERİN DUALARI

Ebul Vefa Hazretleri'nin duası

Ya Allah! Dünya ve ahirette karşılaşacağım her bir korku için "lailaheillallah"ı, her keder ve üzüntü için "maşallah"ı, her bir nimet için "elhamdülillah"ı, hayret verici her şey için "sübhanallah"ı, her bir günah için "estağfirullah"ı, her darlık için "hasbünallah"ı, her musibet için "inna lillahi ve inna ileyhi raciun"u, her bir kaza ve kader için "tevekkeltü alellah"ı, her bir itaat ve isyan hareketi için "la havle vela kuvvete illa billahil aliyyul aziim"i hazırladım. Ey Rabbim! Bize artır da eksiltme, bizi şereflendir de hor ve hakir kılma, bize ver de mahrum bırakma, bizi seç de üzerimize ihtiyar etme. Bizden razı oluver, bizden kabul eyle. Ey kerem sahibi! Ey esirgeyenlerin en merhametlisi! Duamı kabul eyle. Hamd âlemlerin Rabb'ine mahsustur.



SORU - CEVAP

Namazda aklıma dünyalık şeylergeliyor. Namazımı bozar mı?

Namaz kişinin Allah'la konuşması, O'na imanını, kulluğunu ifade etmesidir. Namaz kılan kişi, her türlü dünyalığı seccadenin dışında bırakmalıdır. Bununla beraber namaz esnasında bu tür şeylerin akla gelmesi namazı bozmaz.



Eşim eve para bırakmıyor, gizlicealıyor ve çocuklarıma harcıyorum,günah mı?

Eşinizin az para vermesi doğru değildir. Eşiniz yeme-içme, elektrik, su gibi bütün zaruri ihtiyacınızı karşılamak zorundadır. Eğer sizi aç bırakacak kadar para bırakıyorsa eşinizin cebinden para almakta dinen bir sakınca yoktur. Ama aşırıya gitmeyin.



Ölen babamın yerine hacca gidebilirmiyim?

Peygamber Efendimize gelen biri, "Babam öldü, onun yerine hac yapabilir miyim?" diyor. Hz. Peygamber, "Babanın bir borcu olsa öder miydin?" diye soruyor. Adam "Evet öderdim" diyor. Efendimiz, "O zaman babanın yerine hacca da gidebilirsin" diyor. Ölen kişinin borcu kapanmış olur mu derseniz, bunun kararı yüce Allah'a aittir



BİR SEVAP

"Kızı Hz. Fatıma, kendisi ve Hz. Ali için bir hizmetçi isteyince Hz. Peygamber ona şöyle dedi: "Benden istediğinizin daha hayırlısını size öğreteyim mi? Yatağa girdiğiniz zaman 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah dersiniz. Bu size hizmetçiden daha hayırlıdır."



BİR AYET

"Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve Müslüman olarak bizim canımızı al." (Araf, 126)



BİR HADİS

"Bir Müslüman'ın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o Müslüman için birer sadakadır." (Buharî, Edeb, 27;

Müslim, Müsâkât, 7, 10)



BİR ESMA

El-Habir: Gizli açık, her şeyden haberdar olan.