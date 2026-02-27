Dindar, gerçek müslüman kimdir?

İyi bir Müslüman olmanın yolu Kuran'ı doğru anlayıp uygulamak ve Hz. Resul'ün ahlakıyla aklanmaktan geçer. İşte dindar bir insanda bulunmasıg ereken özellikler...

Allah'a iman eden ve yüce Allah'ın herkesin ve her şeyin Rabb'i olduğunu bilendir. Allah'ın rahmet bakışıyla evrene bakandır.

Hz. Muhammed'in (SAV) son Peygamber olduğuna iman etmenin yanında diğer peygamberlerin de Hak davetçisi olduğuna iman edendir.

Hakkaniyet sahibi olan, adaletten sapmayandır. Aleyhine de olsa adaletten yana olandır.

Haram para yemeyendir. Hak sahibine hakkını verendir.

Merhamet sahibi, şefkatli, onurlu, kişilikli, sözünün eri, her türlü iyiliğe açık, mazlumun yanında olan, mazlumun, mağdurun, çocuğun, ezilmişin dinini ırkını ve dilini sorgulamayandır.

Yüzüne baktığında ürkemeyeceğindir. İffetli, izzetli olandır.

CEHALETE KARŞIDIR

Lokmasını mağdurla paylaşan, yetimi görünce duraksayandır. Ezana, bayrağa, ülkesine iyilik eden her büyüğüne vefalı olandır. İnsanlığın ortak mirasını hoyratça harcamayandır.

Allah'tan geldiğine ve yine O'na döneceğine iman edendir. Çilesi ve davası olandır.

Anlayışlıdır, sabırlıdır, tahammüllüdür... Edeplidir, temizdir, zariftir... Yeniliğe açıktır, ilimden yanadır, cehalete, yobazlığa karşıdır... Gericilikten, geriye düşmekten uzaktır.

Namazını kılar, orucunu tutar, zekâtını verir, haccına gider. Gücü yettiğince bunlara dikkat eder.

"Bir insanı yaşatmak kâinatın tümünü diriltmek, bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir" akidesine bağlıdır. Akide-iman adamıdır.

Sahtekârlıktan münafıklıktan, korkaklıktan, şartlara göre eğilip bükülmekten nefret eder.

Yağcılıktan, nabza göre şerbet vermekten, günün adamı olmaktan, imanını pazarlık konusu etmekten nefret eder.

Hesabı Allah'tır. Derdi Allah'tır. Hedefi Allah'tır. Tasası Allah'tır. Allah onun Rabb'i, Hz. Muhammed (SAV) onun dünyadaki yol rehberidir. Ahiret sığınağıdır.

Diğer din mensuplarını anlayışla karşılar. Onlara karşı haksızlığı kabul etmez. Onların ibadethanelerine düşmanca tavır içinde olmaz, olanı da engeller. Ama dinini tebliğden de yüksünmez. Çünkü mümindir ve kendisi gibi müminler olsun ister. Bu imanın ve insanın doğasında var. Dindar insan özetin özetiyle budur. Böyle bir insanı, nesli oluşturmak insaf sahibi her insanın derdi olmalıdır. Kuran-ı Kerim'in "Müminler felah bulmuştur" ifadesiyle anlattığı işte böyle insanlardır. Hz. Peygamber'in (SAV) Mekke ve Medine'de inşa ettiği İslam, bu imana gönül vermiş insanlarla kurulmuştur. Bu vasıflara sahip olandan kim rahatsız olur, kim ürker? Burada haklı ve yerinde tek bir itiraz yapılabilir. O yerinde olan itiraz ve soru şudur: "Peki böyle bir nesil oluştu mu? Mevcut olan Müslümanların tümü böyle midir?" Elbette ki böyledir diyemeyiz. Zaten böyle olsaydı, bizim bunca olumsuzluğa, haksızlığa, cinayetlere, zulme, kalpazanlığa, kandırmaya endekslenmiş ticaret bezirgânlığına, dini istismar eder sahtekârlara muhatap olmamız mümkün olmazdı. Bizim çabamız bu olumsuzlukları azaltıp Rabb'e layık bir insan inşa etmektir. Bunun yolu da, Kuran-ı Kerim'i doğru okuyup, doğru anlayıp doğru uygulamak ve Hz. Resul'ü, O'nun güzel ve seçkin ahlakını ahlak edinmemizdir.

BİR AYET

"Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: Hayır olarak ne harcarsanız o, ana-baba, akraba, yetimler, fakirler ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak ne yaparsanız, gerçekten Allah onu hakkıyla bilir." (Bakara, 215)

BİR HADİS

"Güçlü, güreşte gücünü gösteren değil, öfke anında nefsine (kendine) hâkim olandır." (Buhari, Edeb, 76)

BİR SEVAP

Kim mümin kardeşi için gıyabında dua ederse onunla görevli melek, "Amin, aynısı senin için de olsun" der.

SORU-CEVAP

Kabir ziyareti şart mı? Uzaktan dua okuyamaz mıyız?

Kabir ziyareti sünnettir. Ölüleriniz için uzaktan da okumanızda hiçbir sakınca yoktur. Yüce Allah niyetinizi biliyor. Bu nedenle uzaktan okunan dua da yerine ulaşır

Ramazan ayında lokanta işletmek caiz mi?

Mazereti sebebiyle oruç tutamayanların yeme-içme ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ramazanda lokantaların açık olmasında dinen bir sakınca yoktur. Fakat oruç tutanlara saygı gösterilmesi açısından mazeretli de olsa yiyip içenlerin bunu açıktan yapmamaları uygun olur.

Babam öldü. Eniştem "Babanın bana 30 yıl önce borcu vardı" diyor. Ne yapmamız lazım?

Babanız bu konuda bir şey söylemediyse, böyle bir borca ait şahitler yoksa borçtan sorumlu olmazsınız. Şahitlerin varlığı da yetmez. Bu hususlarda olayın bütün gelişmelerini bilmeleri gerekir. Eğer varsa babanızın mirasından ödemeyi yaparsınız.