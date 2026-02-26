Namaz, kalbin ve ruhun gıdasıdır

Ramazan ayı ibadetler konusunda kendimizi yoklama fırsatı veriyor. Namazı ihmal ediyoruz. Tembellik, iş güç, dünya telaşı bizi namazdan alıkoyuyor.

Kuran-ı Kerim, "Gösteriş (gaflet veya önemsemeden) namaz kılanların vay haline" (Maun, 5-6) diye hakkını vermeden kılanlara böylesine ağır gönderimde bulunuyorsa hiç kılmayanların hâli ne olacak diye düşünüyoruz doğrusu.

Ama onun cevabı da geliyor: "Ancak amel defterleri sağdan verilenler. Onlar cennettedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler. Sizi Sekar'a (cehenneme) ne soktu? Suçlular derler ki: Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yedirmezdik. Boş şeylere dalanlarla birlikte biz de dalardık. Ceza gününü de yalanlıyorduk. Nihayet ölüm bize gelip çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez.

Böyle iken onlara ne oluyor da Kuran'dan yüz çeviriyorlar? Onlar sanki aslandan kaçan yaban eşekleridirler. Hatta onlardan her bir kişi, kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor. Hayır, hayır! Onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, düşündükleri gibi değil! Şüphesiz bu (Kuran) bir öğüttür. Artık kim dilerse ondan öğüt alır." (Müddessir 39-55).

HAKKINI VEREREK KILIN

Kuran-ı Kerim müminleri tanımlarken; seçkin vasıf olarak gaybe imandan sonra namaz kılıyor olmalarına işaret eder. (Bakara 2-3).

Hz. Peygamber (SAV) de İslam'ın beş şartını belirlediği, "İslam beş şey üzerine yükselmiştir" hadisinde namazı sayar. (Buhari İman 1.2; Müslim İman 19, 22, Tirmizi İman 3, Nesai İman 13).

Kuran-ı Kerim bazı vakitlere işaret ederek namazı önemsememizi hatırlatır: "Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah'a gönülden boyun eğerek namaza durun." (Bakara 238).

Hz. Peygamber (SAV), Hz. Muaz'ı Yemen'e vali olarak gönderdiğinde, "Önce onları Allah'a kulluğa, sonra da beş vakit namaza davet et" buyuruyor. (Buhari, Zekât, 41; Nesai, Zekât, 1).

Neticede namaz yüce Yaradan'a sığınmadır. O'nunla dertleşme, O'nunla konuşmaktır. O'na teslim olmaktır. Onun için de "Namaz, dinin temel direği" sayılmıştır.

Gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Şu yazıyı okuduğunuzda namaz konusunda ihmalkârsanız bugünden sonra sözleşin Rabb'inizle. Namaza söz verin. Ama Hz. Peygamber (SAV) gibi, Hz. Ali gibi, Hz. Ömer gibi kılmayı tasarlayarak namaza söz verin. Namazın hakkını vererek, yüce Allah'ın huzurunda olduğunuzu bilerek.

Tıpkı Hz. Hasan gibi. Abdeste başladığında kıpkırmızı olurmuş yüzü ve titrermiş. Sorduklarında, "Biraz sonra huzuruna çıkacağım Rabb'imin heyecanı beni kuşattı" dermiş. Selam olsun hakiki anlamda İslam'ı yaşayan o kutlu nesle. Bizleri de Rabb'im içimiz itibarıyla onlara benzetsin.



NAMAZIN FAYDALARI



Allah'a yakınlığın en güzel vesilesidir.

Günahtan alıkoyar, günahları affettirir.

Vücuttan hastalıkları uzaklaştırır.

Manevi dereceleri artırır.

Namazda olan kişiye rahmet yağar.

Namaz kılan ateşe girse bile secdeye değen yerleri ateş yakmaz.

İnsan vücudundaki uyuşukluğu kaldırır.

Kalbin ve ruhun gıdasıdır.

Ahiret günü bir nurdur.

Mezarda kişiye arkadaştır.

Ahirette alnı, elleri ışık saçar.

Kalbi hastalıkları kaldırır.

Allah'ın zikrini kalbe yerleştirir.

Şeytanı uzaklaştırır.

Kişiyi münafıklıktan korur.

Gözlerin aydınlığıdır.

Yüzde nur oluşturur.

Nimeti korur, belayı uzaklaştırır.

Kişiyi vesveseden korur.

Takva ve yardımlaşma duygusu verir.

Müslümanlarla kucaklaştırır.

Yüce Rabb'e derdini anlatma vesilesidir. Huzura kabul edilmedir.

Beş vakit namaz, manevi randevudur.

Güzel ahlaka sebep olur.

Fitneden ve kaostan korur.

Cimrilik, haset, kıskançlık, korku gibi hastalıkları tedavi eder.



SORU - CEVAP



Bazı ayetlerde "Biz onların kalbine mühür vurduk" deniyor. Mühür vurulunca kişi hidayeti nasıl bulacak?

Yüce Allah herkesi iyi veya kötüyü tercih edebilecek kabiliyette yaratmıştır. Kişilere de kutsal emirlerle, vahiyle peygamber göndererek hangi işin kötü, hangi işin iyi olduğunu haber vermiştir. Yaratma işi Allah'a ait, tercih etme işi de kula aittir. Yani Allah sizin arzu ettiğinizi yaratmaktadır.



Estetik ameliyat haram mı?

Yüce Allah'ın bize verdiği güzellikleri daha cazip hale getirmek için süslenmek, takı takmak, güzel giyinmek caizdir, hatta teşvik edilmiştir. Ama yüce Allah'ın yarattığı şekli beğenmemek, ameliyatla değiştirmek doğru değildir ve yaradılışı değiştirme anlamı taşır. Kişiyi toplum içinde komplekse iten vücuttaki şekil bozukluğu ise estetikle düzeltilebilir.



Müslüman bir kişinin günah işlediği zaman imanı yok olur mu?

Müslüman kalmak ya da İslam'a girmek için kelime-i şehadete inanmak yeterli olacaktır. İbadetleri ihmal etmek veya günah işlemek kişiyi dinden çıkarmaz ama günahkâr yapar.



BİR AYET

"(Ey Muhammed!) De ki: Gelin, Rabb'inizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım: Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. (Zina ve benzeri) çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram (dokunulmaz) kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız." (En'am, 151)



BİR DUA

ZEYNELABİDİN'İN DUASI

Rabbim! Günahlarım dilimi lal etti, konuşamıyorum; zira elimde hiçbir gerekçe yoktur. Ben (günahım) musibetimin esiri, amellerimin rehinesi, günahlarımın müdavimi, hedefimin şaşkınıyım. Kendimi sana karşı cüretkârca davranan, tehditlerini küçümseyen bedbahtlar yerine koydum. Aman Allah'ım! Hangi cesaretle sana karşı cüretkârlık yaptım, kendimi hangi kuruntularla aldattım? Efendim! Ayak tökezlemelerime ve yüzüstü düşmelerime acı. Cehaletime hilminle, kötülüğüme iyiliğinle mukabele et. Ben günahımı ikrar, hatalarımı itiraf ediyorum. İşte bu elim, bu da alnım. Kısas uygulaman için kendimi sana teslim ediyorum.



BİR SEVAP

"Kim tövbe ve istiğfara devam ederse, Allah onu her darlıktan genişliğe çıkarır, her türlü sıkıntıdan kurtarır ve ummadığı yerden rızıklandırır."

BİR SÜNNET

Yolda giderken ayağa takılabilecek veya ona benzer şeyleri kenara çekmek.