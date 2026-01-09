Ehli Sünnet dediğimiz (Eş'ari - Maturidi) ekollerine göre (ki bunlar ayetlere ve sahih hadislere dayanırlar) amel etmeyen bir kişi amel edilmesi gereken hususları inkar etmedikçe günah işlese bile Müslümandır. Dinden çıkmış sayılmaz. Bu anlamda amel imandan bir parça değildir. Yani mesela; içki içen kişi günah işlediğinin farkında olarak içkiyi helal saymadıkça veya kumar oynamayı helal saymadıkça Müslümandır. Zina etse de, haram işlese de, kumar oynasa da -şirke girmedikçe- müslümandır. Günahkar müslümandır. Tövbe eder. Durumu Allah'a kalmıştır. Diledi mi azab eder, diledi mi bağışlar. Küçük ve büyük günah işleyenler için bu kural değişmez. Bu nedenle de ehli Sünnet alimleri günahkar olan bir müslümana -sen kafirsin- demez. Diyemez. Zira bu metod ve bu yol -tekfir yolu- son derece tehlikelidir. Elbette bir müslüman kul hakkı, zulüm, yalan, içki, kumar, zina, iftira vs bütün günahlardan uzak durmalıdır. Ama bu günahlar veya çirkinlikleri makul ve helal saymadıkça dinden çıkmaz. Bu günahları işleyen -hatalı olduğunu kabul ettikten sonramüslümandır. Günahkar müslümandır.

DİĞER MEZHEPLER NE DİYOR?

Haricilere göre büyük günah işleyen dinden çıkar. Hatta bazı haricilere göre küçük günah işleyen bile dinden çıkar. Mutezileye göre büyük günah işleyen küfre girmez ama imandan çıkar. Ortada bir pozisyondadır. Bu halden tövbe etmezse cennete giremez.

MAİDE SURESİNDEKİ DETAY

Maide Suresinde 44, 45 ve 47. ayetler dikkat çekicidir. Bu üç ayette "Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler kafir, fasık, zalim olarak nitelendirilmişlerdir. (öncesi - siyak, sibak). Bu ayetler indiğinde 44. ayetin Yahudiler ve müslüman olmayanlar, 45. ayetin Yahudiler ve 47. ayetin Hristiyanlar hedef aldığı görülür. Zira bu ümmetler dinlerini, Allah'ın emirlerini değiştirdiler. Bundan dolayı kınandılar.

ALİMLER BU AYETLERE NASIL BAKTILAR?

Mutezile alimi olan Zemahşeri bu ayetlerin yorumunda şöyle der: Bu ayetler Allah'ın indirdiğini küçümseyenler hakkındadır. Allah'ın ayetlerini küçümseyerek onunla amel etmeyen dinden çıkar. Nesefi de aynı kanaattedir. Kurtubi; Haramı helal sayarak Allah'ın ahkamını inkar edenler hakkındadır bu ayetler. Beyzavi ve Ebu Suud, Allah'ın indirdiğini hafife alıp küçümseyen ve inkar edenlerdir bu ayetler der. İbni Cevzi; bir müslüman diğer din mensuplarının kendi kitaplarında yaptığı gibi (Tahrif - Kur'an'daki herhangi bir) Allah'ın indirdiği hükmü bilerek inkar ederse kişi dinden çıkar. Ayetler buna işarettir der. Kısacası Kur'an'daki bir hükmü hafife alan, yetersiz gören, gereksiz gören, yanlışlayan kişinin durumu tehlikelidir demiş oluyor.



İNSANLARI KAFİR GÖRME TEHLİKESİ

Hz. Peygamberin tekfir kapısını açmadığını şu hususlarla örneklerde görebiliriz.

1. Hz. Peygamber Medine mescidindeki güçlü münafıkları biliyor ve ama onların mescide gelmelerine engel olmuyordu. Hatta onları deşifre de etmiyordu. Bu isimleri sadece Hz. Huzeyfe biliyor ve o da kimseye bu listeyi vermemişti.

2. Nisa 94. ayet; müslümanım diyen bir kişiyi korkudan müslüman oldu varsayımı ile öldüren kişiler hakkında indi. (Dünya menfaati için). "Size selam verene sen mümin değilsin demeyin" ayeti indi.

3. Hz. Mikdad ve Usame müslümanım diyen birini buna rağmen öldürdüler. Efendimiz bu iki hadisede de bu Sahabeleri sert bir şekilde eleştirmiştir.

4. Hz. Peygamber (sav) münafıkları bütün aykırı işlerine rağmen öldürtmemiştir.